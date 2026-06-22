El Municipio de Carmelo realizará este jueves, a las 18:30, una conferencia de prensa para presentar un llamado público de Terminal de Ómnibus que sería desarrollado mediante inversión 100% privada.

La actividad contará con la participación del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y del alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, quien informó a Carmelo Portal que ya habría tres empresas interesadas en participar de la iniciativa.

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El proyecto apunta a dotar a la ciudad de una infraestructura destinada al transporte de pasajeros, sin recurrir a inversión pública directa. Durante la conferencia se prevé que las autoridades brinden detalles sobre los lineamientos de la propuesta, el mecanismo previsto para su concreción y el alcance de la participación privada.

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La eventual construcción de una terminal de ómnibus es una demanda vinculada al ordenamiento del transporte en Carmelo, la mejora de los servicios para usuarios y el fortalecimiento de la ciudad como punto de conexión regional y turística.