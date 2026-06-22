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La Escuela Técnica de Nueva Palmira realizará la clase magistral “Claves para hacer negocios con China”, una propuesta abierta y gratuita dirigida a estudiantes, emprendedores, empresarios y personas interesadas en el comercio internacional.

La actividad se desarrollará el jueves 25 de junio, a las 19:00, en el Club Palmirense, y es organizada por estudiantes y docentes de la Especialización en Comercio Exterior, junto al equipo de gestión de la institución.

El encuentro tendrá como objetivo acercar conocimientos sobre oportunidades de negocio con China, logística internacional, costos de importación, seguros, gestión de riesgos y casos prácticos vinculados al comercio exterior.

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Desde la institución señalaron que la propuesta se enmarca en el fortalecimiento de la educación terciaria de la Dirección General de Educación Técnico Profesional – UTU, en un contexto que demanda formación especializada y conocimiento de los escenarios internacionales.

La actividad también busca generar un espacio de intercambio con referentes del sector, con el propósito de aportar herramientas a estudiantes, emprendedores y empresarios de la región.

Las inscripciones se realizan a través del enlace informado por la organización.