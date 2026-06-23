La Comisión Sectorial de Descentralización sesionará este jueves 25 de junio, desde las 14:00 horas, en la sede del Congreso de Intendentes, con una agenda que incluye proyectos de inversión para varios departamentos, entre ellos Colonia.

En la reunión se pondrá a consideración la aprobación de 21 proyectos del Fondo de Desarrollo del Interior, por una inversión total de $674.670.693. Las iniciativas corresponden a Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Florida, Lavalleja, Paysandú, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Tacuarembó.

Los proyectos abarcan obras de pavimentación, regularización de pluviales, ciclovías, acondicionamiento lumínico y adquisición de maquinaria agrícola y vial. Aunque la información difundida no detalla aún el contenido específico de las obras previstas para Colonia, el departamento figura dentro del paquete de iniciativas que serán tratadas por la comisión.

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Además, Colonia también aparece entre los departamentos con proyectos en proceso de evaluación. En ese punto, la Comisión Sectorial analizará 49 iniciativas correspondientes a 16 departamentos, con un presupuesto solicitado que asciende a $1.374.739.573.

La sesión incluirá además informes sobre programas de caminería rural y el estado de avance del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, que actualmente cuenta con cinco obras en ejecución y nueve en proceso de licitación.