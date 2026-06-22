El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará este lunes 22 de junio, a las 12:00, el sorteo de la segunda edición del programa Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación, instancia que definirá los puestos asignados a cada departamento y localidad, entre ellos los correspondientes al departamento de Colonia.

La actividad tendrá lugar en la sala de actos Enrique Erro del MTSS, ubicada en Juncal 1511, primer piso, en Montevideo, y contará con transmisión en vivo, de acuerdo con la convocatoria oficial del Ministerio.

Para los vecinos de Colonia que se inscribieron al programa, el sorteo será el paso central del proceso de selección. Según informó el sitio oficial de Uruguay Impulsa, los resultados estarán disponibles a partir de las 17:00 de este lunes en la misma página del programa.

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Uruguay Impulsa es una iniciativa de alcance nacional que busca promover la inserción y reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. El programa combina dos componentes: tareas asignadas por los gobiernos departamentales y cursos de capacitación orientados a fortalecer habilidades para el empleo.

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La segunda edición fue presentada por el Gobierno como un programa de trabajo protegido coordinado entre el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Está dirigido a personas sin empleo, de entre 18 y 65 años, y prevé unas 5.500 oportunidades de trabajo formal y capacitación en todo el país.

La selección se realiza mediante un sorteo unificado y automatizado gestionado por el MTSS. Luego, la información de las personas seleccionadas es cotejada con bases de datos del BPS y de las cajas correspondientes para validar el cumplimiento de los requisitos antes de remitir las nóminas a las intendencias.

El programa establece una prestación mensual nominal de $20.592, equivalente a 3 BPC, y contempla una jornada de seis horas diarias de lunes a viernes. En el caso de madres con niños y niñas de 0 a 3 años, la carga horaria será de cuatro horas diarias, manteniendo la misma prestación económica.

Para Colonia, la expectativa estará centrada desde el mediodía en la transmisión del sorteo y, más tarde, en la publicación oficial de los resultados, prevista para la tarde de este lunes.