PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Jefatura de Policía de Colonia tendrá un cambio en su línea de mando. El comisario mayor Carlos Rodríguez, hasta ahora subjefe de Policía de Montevideo, será trasladado al departamento para asumir como subjefe y acompañar la gestión del jefe departamental, Paulo Adán Costa, según informó Telemundo con base en fuentes consultadas.

El movimiento forma parte del proceso de reestructura que el Ministerio del Interior puso en marcha en la conducción de la Policía Nacional. El pasado 11 de junio, el ministro Carlos Negro anunció nuevas designaciones en la estructura de mando y sostuvo que los cambios responden a una evaluación permanente de las necesidades de seguridad. En esa instancia, el jerarca señaló que el objetivo es reorganizar funciones y ubicar a los funcionarios de acuerdo con sus perfiles y con las prioridades del momento.

Para Colonia, la novedad implica la llegada de un jerarca que en los últimos meses tuvo una alta exposición pública en Montevideo, donde actuó como vocero en distintos procedimientos de la Jefatura capitalina y del Ministerio del Interior. Su incorporación lo colocará en el segundo lugar del comando departamental, bajo la conducción de Paulo Adán Costa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Costa figura oficialmente como jefe departamental de Policía de Colonia en la estructura del Ministerio del Interior, con sede en la Jefatura ubicada en General Flores 364. El jerarca asumió la conducción del departamento en 2025 y cuenta con antecedentes en la Dirección Nacional de Policía Caminera, la Guardia Republicana y la Jefatura de Policía de Montevideo.

La información sobre el traslado de Rodríguez fue publicada este domingo 21 de junio por Telemundo. De acuerdo con ese medio, su lugar en Montevideo será ocupado por Nelson González, quien había asumido el 8 de junio como subjefe de Policía de Rocha.

Al cierre de esta redacción, la estructura oficial del Ministerio del Interior aún mantenía a Héctor Amaro como subjefe departamental de Policía de Colonia y a Carlos Rodríguez como subjefe de Policía de Montevideo, por lo que la formalización administrativa del cambio no aparecía reflejada en esa página institucional.