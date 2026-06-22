Marcelo Bielsa habló luego del empate 2-2 de Uruguay ante Cabo Verde, un resultado que dejó a la selección con dos puntos en dos partidos y con la necesidad de vencer a España en la próxima fecha para sostener sus aspiraciones de clasificación.

El entrenador sostuvo que Uruguay tuvo un buen inicio, especialmente durante los primeros 20 o 25 minutos, cuando recuperó la pelota con facilidad y logró atacar con buenas sensaciones. Sin embargo, afirmó que el equipo no pudo sostener ese funcionamiento luego del primer gol rival.

“Los 20 o 25 minutos iniciales, hasta el gol de ellos, fue lo mejor que hicimos en el partido”, señaló Bielsa. El técnico consideró que Uruguay cerró la primera mitad con una ventaja merecida, tras marcar dos goles, pero identificó el comienzo del segundo tiempo como el tramo decisivo del encuentro.

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Según explicó, Uruguay inició el complemento con la pelota y con el resultado a favor, aunque sin lograr generar peligro ni terminar de controlar el partido. En ese período llegó el empate de Cabo Verde.

Bielsa: “Teníamos que dañarlos”

Bielsa afirmó que Uruguay debió aprovechar el dominio de la posesión para profundizar las diferencias en el marcador.

“El momento decisivo del partido son los 15 minutos iniciales del segundo tiempo”, indicó. “El rival dio el mensaje de que tuviéramos la pelota y evitáramos el tercer gol. En esos 15 minutos no creamos peligro y recibimos un gol”.

El entrenador reconoció que, después del 2-2, Uruguay generó dos o tres ocasiones claras para recuperar la ventaja. No obstante, advirtió que el equipo quedó desordenado y expuesto a una posible derrota en el cierre. “Podríamos haberlo ganado y podríamos haberlo perdido”, resumió.

El funcionamiento del mediocampo y los cambios

Consultado por el rendimiento en la mitad de la cancha, Bielsa defendió la decisión de sostener a Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

El técnico definió a los tres como “un muy buen mediocampo del equipo uruguayo”, aunque coincidió en que ese sector no logró ser determinante durante buena parte del encuentro.

Bielsa explicó que eligió mantener a esos futbolistas porque consideró que el equipo podía recuperar el nivel mostrado al inicio. También sostuvo que el cierre del primer tiempo, con dos goles de Uruguay, respaldó esa decisión.

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Sobre las sustituciones, admitió que puede interpretarse que algunas llegaron tarde, aunque dijo no estar seguro de esa valoración. Mencionó los ingresos de Brian, Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz como variantes para resolver la falta de llegada en ataque. “Probablemente se puede percibir que las modificaciones no generaron cambios importantes en el comportamiento del equipo”, señaló.

Los errores en los goles de Cabo Verde

Bielsa asumió la responsabilidad por los errores de organización que derivaron en los tantos de Cabo Verde, incluido el de una barrera que se abrió y una falla en la salida en el segundo gol. “Los errores de organización, sobre todo, que comete un equipo siempre son responsabilidad del conductor o del entrenador”, afirmó.

El entrenador consideró que no existen fórmulas extraordinarias para corregir situaciones de ese tipo, aunque remarcó que Uruguay pagó un precio alto. “Cuesta muchísimo conseguir un gol y recibir dos goles como los que recibimos ayuda a que un equipo que, desde mi punto de vista, tiene menos recursos que Uruguay se diga presente en el partido”, expresó.

Bielsa no se mostró sorprendido y sostuvo que Uruguay fue superior

El técnico rechazó haber quedado sorprendido por los desempeños de Arabia Saudita y Cabo Verde. Consideró que ante Arabia las diferencias fueron marcadas y sostuvo que Uruguay fue mejor que Cabo Verde, aunque aclaró que esa superioridad debía trasladarse al resultado. “Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo”, dijo.

Bielsa volvió a dividir el partido en distintos momentos: el buen comienzo de Uruguay, la caída tras el primer gol rival, el cierre favorable del primer tiempo y el inicio del complemento, donde entendió que el equipo dejó pasar la oportunidad de ampliar la diferencia.

De la Cruz, Araújo y De Arrascaeta

Bielsa confirmó que Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta no tienen posibilidades de jugar contra España.

Sobre Nicolás de la Cruz, evitó establecer un límite de minutos. Explicó que el futbolista realizó un esfuerzo importante para llegar al torneo, luego de haber tenido poca participación durante el primer semestre en Flamengo.

El entrenador dijo que no puede asegurar si De la Cruz está en condiciones de jugar menos de 45 minutos o un partido completo, y admitió que no le dio la oportunidad de mostrar cuántos minutos puede sostener.

La obligación de ganarle a España

Luego de los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, Bielsa reconoció que el aspecto anímico será un punto a trabajar antes del próximo compromiso.

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El técnico consideró que Uruguay mereció ganar ambos partidos y sostuvo que, incluso con los goles recibidos, el equipo debió imponerse ante Cabo Verde. “Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganarle”, afirmó.

Bielsa calificó el próximo encuentro como un desafío importante para todos. Asumió la responsabilidad por los dos puntos obtenidos sobre seis posibles y señaló que el equipo tiene la oportunidad de cambiar y mejorar su imagen ante un rival al que definió como de gran nivel. “De ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones”, concluyó.