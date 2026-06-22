El Ministerio del Interior comenzará a utilizar vehículos blindados del Ejército Nacional para reforzar el patrullaje en zonas de Montevideo con mayores niveles de criminalidad, enfrentamientos entre bandas y episodios de violencia.

La medida fue anunciada por el ministro del Interior, Carlos Negro, durante una comparecencia en el Parlamento. Según explicó, la cartera trabaja en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para que, en los próximos días, comiencen a circular vehículos Mamba del Ejército en algunos barrios de la capital.

“Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional”, dijo Negro.

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El ministro precisó que serán 12 vehículos en total y que estarán destinados al “estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad”. También señaló que su utilización se hará como apoyo a la Policía Nacional y bajo su mando operativo.

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De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Búsqueda, los vehículos serán conducidos por personal militar. La decisión responde a la complejidad de su operación y a la necesidad de contar con entrenamiento específico para manejarlos.

Los Mamba son vehículos blindados pertenecientes al Ejército Nacional. En este caso, su incorporación no implicará que los militares asuman tareas policiales de conducción del operativo, sino que actuarán como apoyo logístico y operativo, bajo la supervisión de la Policía.

La medida se inscribe en la estrategia del Ministerio del Interior para reforzar la presencia del Estado en zonas de Montevideo donde se registran mayores niveles de violencia y delitos vinculados a disputas entre grupos criminales.