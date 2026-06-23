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Carmelo tendrá dos jornadas abiertas para mirar sus árboles con otros ojos. La Intendencia de Colonia, la Escuela Taller “Manuel Lobo”, el Municipio de Carmelo, el área GIS y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República convocan a la comunidad a participar de dos instancias sobre preservación del patrimonio vegetal del departamento.

La primera será el lunes 29 de junio, a las 17:00, sobre inventario participativo. La segunda, el martes 30, también a las 17:00, abordará técnicas de poda. Ambas se realizarán en la Escuela Taller de Carmelo, en avenida Grito de Asencio y Luis Alberto de Herrera.

La actividad no debería leerse como una charla más. En tiempos de más calor, tormentas intensas y presión urbana, saber qué árboles tiene una ciudad, dónde están, en qué estado se encuentran y cómo deben mantenerse es una política pública. El Ministerio de Ambiente incluye el arbolado y las áreas verdes dentro de las acciones de adaptación de las ciudades al cambio climático, y señala que las medidas deben ajustarse a la realidad de cada territorio.

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La FAO también advierte que los árboles urbanos ayudan a mejorar la salud, reducir el estrés, aportar sombra, filtrar contaminantes y fortalecer la biodiversidad en las ciudades.

El foco en el inventario es clave. No se puede proteger lo que no se conoce. Relevar especies, ubicación, estado sanitario y riesgos permite pasar de la reacción ante ramas caídas o podas urgentes a una gestión planificada. En Uruguay, el Ministerio de Ambiente ha promovido materiales sobre arbolado, áreas verdes y adaptación basada en ecosistemas, mientras que la Facultad de Agronomía cuenta con un Departamento Forestal dedicado a enseñanza, investigación y extensión.

El desafío para Colonia será que estas jornadas no queden en sensibilización. La preservación del patrimonio vegetal requiere continuidad: datos públicos, criterios técnicos, participación vecinal y presupuesto. Carmelo abre una puerta; ahora importa saber si detrás habrá un plan.