La noche encontró a la Prefectura del Puerto de Colonia mirando hacia el río. En la costa de la playa El Calabrés, una lancha que cruzaba desde Argentina encendió las alertas de los funcionarios que realizaban tareas de vigilancia costera.

Según informó la Armada Nacional, la embarcación fue interceptada al llegar a la costa coloniense. En el lugar también había un vehículo estacionado. Tres hombres que se encontraban allí intentaron fugarse, pero fueron detenidos por personal de Prefectura.

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El procedimiento derivó en la incautación de vapeadores eléctricos, celulares, la mercadería transportada, el vehículo y la propia embarcación. De acuerdo con la valoración realizada por Aduanas, el total incautado asciende a 1.500.000 pesos.

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Tras las actuaciones iniciales, la Fiscalía dispuso el cese de detención de los tres hombres, aunque estableció la fijación de domicilio. La investigación continúa para determinar responsabilidades y el origen del cargamento.

El operativo volvió a poner bajo atención los controles costeros en Colonia, una zona donde el río funciona como frontera, ruta y punto de vigilancia permanente.