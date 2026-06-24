La Dirección General Impositiva (DGI) ya puso en marcha la campaña de devolución de IRPF 2026, correspondiente al ejercicio 2025. Las devoluciones automáticas pueden consultarse desde el 10 de junio, mientras que los pagos comenzaron el 15 de junio en bancos y el 16 de junio en redes de cobranza.

El formulario en línea con datos precargados estará disponible desde el 26 de junio. La presentación de declaraciones juradas irá del 29 de junio al 31 de agosto, y las devoluciones generadas por esas declaraciones comenzarán el 28 de julio.

Cuándo se cobra la devolución de IRPF 2026

El calendario divulgado para la campaña establece estas fechas:

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10 de junio: consulta de devoluciones automáticas.

consulta de devoluciones automáticas. 15 de junio: inicio de pagos en bancos para contribuyentes con afiliación bancaria previa.

inicio de pagos en bancos para contribuyentes con afiliación bancaria previa. 16 de junio: comienzo de pagos en Abitab y RedPagos.

comienzo de pagos en Abitab y RedPagos. 26 de junio: habilitación del formulario web precargado y agenda para atención.

habilitación del formulario web precargado y agenda para atención. 29 de junio al 31 de agosto: plazo para presentar la declaración jurada.

plazo para presentar la declaración jurada. 28 de julio: inicio de devoluciones originadas en declaraciones juradas.

La DGI prevé que quienes presenten la declaración antes del día 15 de cada mes puedan cobrar antes de que termine ese mes, luego de los controles correspondientes. Si la presentación se realiza después del día 15, el pago podrá efectuarse durante el mes siguiente.

Cómo consultar si tengo devolución de IRPF

La consulta se realiza en Servicios en Línea de DGI, dentro de la sección “Devoluciones” y con identidad digital.

También está disponible el WhatsApp 098 134400 para consultas vinculadas al crédito.

Cuando una devolución tiene observaciones, el contribuyente debe iniciar el trámite “Devoluciones con observaciones” desde los servicios en línea. La DGI informa el estado por la plataforma y mediante SMS al teléfono registrado.

Quiénes deben presentar declaración jurada de IRPF en 2026

Deben presentar declaración, entre otros casos:

Trabajadores dependientes que superaron los $ 963.510 nominales en 2025 y tuvieron más de un empleador.

en 2025 y tuvieron más de un empleador. Personas con varios ingresos simultáneos que superaron el mínimo no imponible de $ 552.384 y no presentaron el formulario 3100.

y no presentaron el formulario 3100. Quienes optaron por la reducción del 5% por núcleo familiar.

Trabajadores independientes que prestaron servicios personales y no tributan IRAE por esas rentas.

Contribuyentes con rentas de capital sin retención.

La DGI considera a los trabajadores de la construcción dentro de los casos de multiingreso.

Quiénes pueden presentar aunque no estén obligados

Los trabajadores que no estén obligados a presentar declaración igualmente pueden hacerlo si quieren acceder a determinados beneficios.

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Esto ocurre, por ejemplo, con quienes buscan obtener el crédito por alquiler o deducir cuotas de préstamos hipotecarios. Para activar esos beneficios es obligatorio presentar declaración jurada, aun cuando la persona tenga un único empleador o no supere el umbral de ingresos.

Formularios de IRPF 2026: cuál corresponde en cada caso

Los principales formularios de la campaña son:

1102: declaración de IRPF para rentas de trabajo en opción individual.

declaración de IRPF para rentas de trabajo en opción individual. 1103: declaración de IRPF como núcleo familiar.

declaración de IRPF como núcleo familiar. 1101: declaración de rentas de capital.

declaración de rentas de capital. 1302: trabajadores independientes que también deben declarar IVA Servicios Personales.

trabajadores independientes que también deben declarar IVA Servicios Personales. 3100: comunicación al empleador de deducciones, multiingreso, núcleo familiar o exclusión de retenciones.

Los jubilados y pensionistas deben tener en cuenta que su impuesto es el IASS, no el IRPF. Por eso, deben consultar el calendario y los formularios específicos de ese tributo.

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Cómo funciona el crédito por alquiler

El crédito por arrendamiento equivale al 8% del alquiler anual pagado, aunque la devolución final no puede superar el impuesto efectivamente generado.

Para acceder, el contrato debe ser por escrito, tener destino de vivienda permanente y un plazo mínimo de un año. Además, quien solicita el crédito debe ser titular del contrato.

La DGI solicita información del arrendador, del inmueble y del total abonado durante 2025.

Un ejemplo oficial: una persona que pagó $ 108.000 de alquiler anual puede generar un crédito de $ 8.640. Si su IRPF anual fue mayor a ese monto y ya estaba retenido, puede recibir esos $ 8.640 como devolución.

Deducción por cuotas hipotecarias

También pueden deducirse cuotas de préstamos hipotecarios para vivienda única y permanente.

El costo de la vivienda no debe superar las UI 1.000.000 y las cuotas deben corresponder a préstamos otorgados por organismos o instituciones habilitadas, como el Banco Hipotecario del Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda, cooperativas o fondos sociales de vivienda.

La base máxima deducible para 2025 es de 36 BPC, equivalente a $ 236.736. El beneficio final dependerá de la tasa aplicable a las deducciones, las retenciones realizadas y el resto de la situación tributaria de cada contribuyente.

Cómo se cobra la devolución de DGI

La devolución puede cobrarse de tres formas:

Depósito en cuenta bancaria, para quienes tengan afiliación bancaria.

Redes de cobranza, como Abitab o RedPagos.

Certificados de crédito, en determinados casos de trabajadores independientes.

Si de la declaración surge saldo a pagar, el IRPF correspondiente al ejercicio 2025 podrá abonarse en cinco cuotas, entre el 31 de agosto y el 30 de diciembre de 2026.

Atención con las estafas por devolución de IRPF

La DGI alertó sobre intentos de fraude mediante correos electrónicos que informan falsamente sobre devoluciones disponibles y solicitan datos bancarios.

El organismo recomienda no entregar información personal, no realizar pagos y verificar siempre que la consulta se haga por los canales oficiales de DGI.

Qué cambia con la Ley 20.446

Desde el 1.º de enero de 2026 rige la Ley 20.446, que habilita al Poder Ejecutivo a disponer compensaciones entre deudas de Fonasa y créditos por devolución de IRPF de Categoría II.

Sin embargo, esa posibilidad no implica una compensación automática. Al 24 de junio, la operativa no figura como mecanismo desplegado dentro de la campaña publicada por DGI.

Preguntas frecuentes sobre la devolución de IRPF 2026

¿Cuándo empieza a pagar DGI la devolución de IRPF?

Los pagos automáticos comenzaron el 15 de junio en bancos y el 16 de junio en redes de cobranza. Las devoluciones por declaraciones juradas empezarán el 28 de julio.

¿Necesito hacer declaración para deducir alquiler?

Sí. Para obtener el crédito por arrendamiento se debe presentar declaración jurada.

¿Puedo cobrar devolución si tengo un solo empleador?

Puede no existir obligación de presentar declaración, pero se puede hacer para solicitar beneficios como el crédito por alquiler o la deducción hipotecaria.

¿Los jubilados cobran devolución de IRPF?

En general, no. Las jubilaciones y pensiones están alcanzadas por IASS, que tiene su propio calendario y régimen de devolución.

¿Dónde consulto mi devolución de IRPF?

En Servicios en Línea de DGI, con identidad digital, o por WhatsApp al 098 134400.