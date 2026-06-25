El gobierno de Venezuela informó este jueves de mañana que al menos 164 personas murieron y cerca de 1.000 resultaron heridas tras los dos fuertes terremotos que sacudieron el norte del país el miércoles de tarde. El balance es provisorio, mientras los equipos de rescate trabajan entre edificios colapsados y zonas sin servicios básicos.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, señaló que el estado más afectado es La Guaira, donde se reportaron “decenas de edificios colapsados”. “Es una verdadera tragedia. El estado de La Guaira se transforma en una zona de desastre”, afirmó.

Los terremotos tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El primero ocurrió a las 18:04, hora local, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte venezolano. Casi un minuto después se registró un segundo movimiento, de mayor intensidad, considerado el más potente que ha sacudido al país desde 1900, de acuerdo con los datos del organismo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El impacto fue inmediato. En las zonas más afectadas hubo cortes de energía eléctrica, gas y transporte. También se registraron daños graves en el aeropuerto internacional de Maiquetía, la principal terminal aérea que sirve a Caracas, que permanece cerrada por problemas estructurales.

En Caracas, la destrucción también fue visible. Un periodista de AFP constató el colapso de un edificio de 22 pisos en Chacao, al este de la capital. En la zona, vecinos y voluntarios trabajaban entre los escombros mientras algunas personas gritaban los nombres de sus familiares desaparecidos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El gobierno decretó el estado de emergencia en todo el país. La prioridad, según las autoridades, está puesta en las tareas de búsqueda y rescate, ante la posibilidad de que haya más personas atrapadas bajo los escombros.

La comunidad internacional comenzó a ofrecer asistencia. Estados Unidos anunció el despliegue de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria. También expresaron solidaridad y disposición a colaborar varios países de América Latina, además de España, Alemania, Italia, China, India y la Unión Europea.

Venezuela registra actividad sísmica con frecuencia. Entre los antecedentes más graves de las últimas décadas figuran el terremoto de Caracas de 1967, que dejó 236 muertos, y el de Cariaco, en 1997, con 73 fallecidos.