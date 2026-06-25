PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El gobierno uruguayo expresó su solidaridad con Venezuela tras los sismos de alta intensidad registrados en la tarde de este miércoles en la zona cercana a Caracas y otras regiones del país.

Según informó el Poder Ejecutivo, Uruguay sigue con atención la evolución de la situación y el impacto causado por los terremotos. También manifestó su deseo de que las tareas de rescate de las personas afectadas puedan desarrollarse con éxito.

La Sección Consular de Uruguay en Venezuela se encuentra en contacto con la comunidad de compatriotas residente en ese país, con el objetivo de corroborar su estado de salud. Hasta el momento no se han reportado uruguayos heridos ni fallecidos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cancillería informó que, ante situaciones de emergencia, los uruguayos en Venezuela pueden comunicarse al número +58 424 238 03 70.

El gobierno uruguayo también comunicó que está a disposición de las autoridades venezolanas para brindar apoyo en las tareas que sean necesarias y estén a su alcance.