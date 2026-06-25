La fase de grupos del Mundial FIFA 2026 comenzó a definir a sus primeros clasificados este 24 de junio. Brasil, Suiza, Marruecos, Colombia y México aseguraron o reforzaron su presencia en la fase eliminatoria, mientras otras selecciones quedaron eliminadas o deberán esperar la definición de los mejores terceros.

En el Grupo A, México derrotó 3-0 a Chequia y cerró su participación con tres victorias en tres partidos, sin goles recibidos. Sudáfrica, por su parte, venció 1-0 a Corea del Sur y avanzó como segunda del grupo.

El seleccionado mexicano completó una actuación sólida y aseguró el primer puesto de su serie. Mateo Chávez abrió el camino del triunfo en un encuentro clave para el liderato. La jornada también tuvo un momento especial para Guillermo Ochoa, que fue ovacionado en lo que pudo haber sido su última participación en una Copa del Mundo.

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Chequia y Corea del Sur quedaron eliminadas del torneo.

Suiza terminó primera en el Grupo B

En el Grupo B, Suiza venció 2-1 a Canadá con goles de Ruben Vargas y Johan Manzambi. Los dos equipos avanzaron a la siguiente fase, aunque los suizos se quedaron con el primer lugar.

Manzambi fue una de las figuras de la jornada, al convertir un gol decisivo y consolidarse como una de las revelaciones del grupo.

En el otro partido de la serie, Bosnia y Herzegovina superó 3-1 a Catar, aunque el resultado no le alcanzó para clasificar. Catar se despidió del Mundial.

Brasil goleó y recuperó a Neymar

Brasil cerró la fase de grupos con una victoria por 3-0 ante Escocia. Vinícius Júnior fue la figura del encuentro al marcar dos goles, mientras Matheus Cunha completó la goleada.

El partido también marcó el regreso de Neymar, quien volvió a sumar minutos tras una larga ausencia y quedó a disposición para la fase eliminatoria.

Brasil terminó entre los dos primeros del Grupo C junto a Marruecos. Escocia deberá esperar la definición de los mejores terceros, mientras Haití quedó eliminado.

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Marruecos selló su clasificación

Marruecos venció 4-2 a Haití y aseguró su clasificación a la siguiente ronda. El resultado dejó definidos los dos primeros puestos del Grupo C: Brasil avanzó como líder y Marruecos como escolta.

Haití cerró su participación en el torneo sin posibilidades de continuar.

Colombia también confirmó su pase

El panorama de clasificados se amplió con Colombia, que confirmó su lugar en la fase eliminatoria tras el triunfo obtenido el día anterior.

Hasta el momento, México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos y Colombia aseguraron su presencia en la próxima instancia, mientras el torneo continúa con la definición de otros grupos.

Resultados de la jornada

Grupo A

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México 3-0 Chequia

Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

Grupo B

Suiza 2-1 Canadá

Bosnia y Herzegovina 3-1 Catar

Grupo C

Brasil 3-0 Escocia

Marruecos 4-2 Haití

Lo que sigue este 25 de junio

La jornada del 25 de junio definirá los grupos D, E y F con seis partidos:

Ecuador vs. Alemania

Curazao vs. Costa de Marfil

Túnez vs. Países Bajos

Japón vs. Suecia

Turquía vs. Estados Unidos

Paraguay vs. Australia

La atención estará puesta especialmente en los grupos E y F, donde Alemania, Países Bajos, Japón y Suecia buscarán asegurar las mejores posiciones antes del inicio de la fase eliminatoria.