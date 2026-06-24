Portugal recuperó impulso con una goleada

Portugal derrotó este martes 5-0 a Uzbekistán por el Grupo K y dio un paso importante en la lucha por la clasificación a la próxima ronda del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo marcó dos goles y alcanzó una marca histórica: se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo diferentes.

Nuno Mendes y Rafa Leão también anotaron en una actuación colectiva que dejó a Portugal entre los equipos mejor posicionados de su grupo. Mendes tuvo incidencia en la construcción ofensiva, mientras que Leão volvió a mostrarse desequilibrante y participó de forma activa en la goleada.

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El resultado dejó a Uzbekistán en una situación comprometida de cara a la última fecha.

Colombia venció a RD Congo

En el otro encuentro del Grupo K, Colombia derrotó 1-0 a RD Congo.

El resultado le dio mayor relevancia a la definición de la zona, que tendrá a Portugal, Colombia y RD Congo con aspiraciones de avanzar, mientras Uzbekistán afrontará la última jornada con menor margen.

Inglaterra empató con Ghana

Por el Grupo L, Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en uno de los resultados destacados de la jornada.

Inglaterra tuvo mayor posesión y generó las principales situaciones ofensivas, pero Ghana sostuvo el empate con una defensa ordenada. Cerca del final, Nico O’Reilly remató al travesaño y Harry Kane no logró convertir en el rebote.

Kojo Peprah Oppong realizó una intervención salvadora sobre la línea en los minutos finales y aseguró un punto importante para Ghana.

El seleccionado africano había vencido a Panamá en la primera fecha y volvió a sumar ante uno de los favoritos del grupo. Inglaterra llegó a cuatro puntos y mantiene buenas posibilidades de clasificación, aunque dejó pasar la oportunidad de acercarse a una definición anticipada.

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Croacia derrotó a Panamá

En el otro partido del Grupo L, Croacia venció 1-0 a Panamá.

La última fecha del grupo enfrentará a Inglaterra con Panamá y a Croacia con Ghana, en dos partidos que definirán las posiciones finales de la zona.

Lo que sigue este miércoles

La actividad del Mundial continuará este miércoles 24 de junio con partidos correspondientes a los grupos A, B y C:

Suiza vs. Canadá

Bosnia y Herzegovina vs. Catar

Escocia vs. Brasil

Marruecos vs. Haití

Chequia vs. México

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Brasil buscará asegurar su clasificación ante Escocia. México intentará confirmar el liderazgo del Grupo A frente a Chequia, mientras Suiza y Canadá jugarán un partido relevante por el primer lugar del Grupo B.

Resultados de la jornada

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Grupo K

Portugal 5-0 Uzbekistán

Colombia 1-0 RD Congo

Grupo L