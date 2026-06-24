La Intendencia de Colonia ingresó al Programa de Inversión Productiva (PIP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una herramienta orientada a apoyar a micro y pequeños emprendimientos que no acceden a la financiación bancaria tradicional.

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El programa, que en 2026 cumple 30 años, ofrece créditos flexibles para capital de trabajo, adquisición de herramientas, maquinaria o mejoras vinculadas al desarrollo productivo. En el departamento, la coordinación estará a cargo de la Unidad Pymes de la Intendencia de Colonia, que funcionará como punto de atención y acompañamiento técnico para los interesados.

El lanzamiento oficial de la edición 2026 se realizó el jueves pasado en el Centro de Convenciones Las Cañas, en Fray Bentos, con participación de equipos técnicos del ministerio y de distintas intendencias.

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Las inscripciones estarán abiertas desde el martes 23 de junio hasta el viernes 10 de julio. Los emprendedores podrán recibir asesoramiento a través de la Unidad Pymes.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse al 45230328, al 099 673 267 o por correo electrónico a [email protected].