Este sábado, el comienzo del Torneo Apertura Sub 17 tendrá un momento especial en el Parque Artigas de Carmelo. Antes de que la pelota empiece a rodar, la música abrirá paso a la memoria: la hija de “Fito” López cantará en homenaje a su padre, uno de esos artistas carmelitanos que hicieron de la canción una forma de encuentro con la gente.

El reconocimiento tendrá lugar en la previa del puntapié inicial del campeonato. Allí se interpretarán temas que Fito solía cantar y que lo acompañaron en su camino como músico popular, entre ellos “A mi gente” y “La canción de la muerte”, del Sabalero.

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Fito López, fallecido en 2019, fue mucho más que un cantor. En Carmelo se lo recuerda como un referente de la cultura popular, un trabajador incansable y un generador de oportunidades para nuevos artistas. Su figura estuvo ligada a los escenarios, pero también a los espacios más cotidianos donde la música se comparte sin distancia: reuniones, peñas, actividades barriales y encuentros comunitarios.

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Su canto tenía ese sello de pertenencia que no necesita demasiadas explicaciones. Era música hecha desde el territorio, con raíz local y sensibilidad popular. Por eso, recordarlo en un escenario deportivo también tiene sentido: porque Fito fue parte de una cultura carmelitana construida entre clubes, vecinos, artistas y generaciones que encontraron en la música una forma de reconocerse.

El homenaje de este sábado tendrá además un valor familiar y simbólico. Será su propia hija, Romina López, quien vuelva a poner voz a canciones que formaron parte del repertorio de su padre. En ese gesto se cruzan la memoria personal y la memoria colectiva: la de una familia que recuerda, y la de una comunidad que reconoce a uno de sus cantores.

La actividad se realizará en el Parque Artigas, en el marco del inicio del campeonato Sub 17, antes del puntapié inicial. Será un breve momento de música, pero también una manera de decir que hay voces que permanecen, incluso cuando ya no están físicamente.

En Carmelo, Fito López dejó una huella asociada al canto, al trabajo cultural y al impulso a otros artistas. Este sábado, esa huella volverá a escucharse en la voz de su hija, frente a una comunidad que lo recuerda como lo que fue: un cantor del pueblo.