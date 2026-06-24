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OSE informó que este jueves 25 de junio, desde la hora 22:00, se verá afectado el normal suministro de agua potable en Carmelo y zonas dependientes, debido a trabajos programados en tanques de distribución.

La tarea forma parte de una intervención en infraestructura clave del sistema, ya que los tanques de distribución cumplen un papel central en la regulación del caudal y la presión con que el agua llega a los hogares, comercios e instituciones. Por ese motivo, mientras se desarrollen los trabajos, el servicio podrá presentar alteraciones en distintos puntos de la red.

De acuerdo con lo comunicado por el organismo, la afectación alcanzará a toda la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia, así como a las zonas que dependen del mismo sistema de abastecimiento.

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El horario previsto para la intervención será desde las 22:00 del jueves 25 de junio hasta las 06:00 del viernes 26 de junio. OSE indicó que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad, una situación que suele producirse luego de maniobras en la red o en estructuras de almacenamiento y distribución.

Ante cualquier inconveniente posterior al restablecimiento del servicio, la población podrá solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica de OSE, llamando al 0800 1871 desde teléfonos fijos o al *1871 desde móviles.

El organismo aclaró además que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.