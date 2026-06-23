La Dirección Nacional de Hidrografía puso a disposición pública y gratuita la carta náutica del Arroyo de las Vacas, en el departamento de Colonia, una herramienta que permitirá mejorar la planificación y la seguridad de quienes navegan por esta vía fluvial.

La publicación forma parte de la primera etapa de cartas elaboradas por el Área Vías Navegables de la Dirección Nacional de Hidrografía. Junto con el relevamiento del Arroyo de las Vacas también fue difundida la carta correspondiente a Paso del Bizcocho, en Soriano. El organismo prevé incorporar en los próximos meses otras 15 publicaciones, entre cartas náuticas y derroteros de distintos puntos del país.

Las cartas náuticas funcionan como mapas técnicos para la navegación. En ellas se detallan profundidades, canales, costas, muelles, fondeaderos, boyas, balizas y posibles obstáculos, como bancos de arena o zonas de sedimentación. Esa información resulta clave para embarcaciones deportivas, pesqueras, actividades recreativas, clubes náuticos y tareas vinculadas al dragado, balizamiento o planificación portuaria.

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En el caso del Arroyo de las Vacas, la disponibilidad de este relevamiento aporta una referencia concreta para una zona de importancia local, utilizada por navegantes y vinculada a la actividad fluvial de Colonia.

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Hidrografía aclaró que los datos tienen carácter orientativo y corresponden a las condiciones observadas al momento del relevamiento. Por ese motivo, recomendó navegar con precaución, ya que las crecidas, la sedimentación y otros factores naturales pueden modificar las características del curso de agua.