En Colonia, el queso no es solo un producto: es una forma de contar la historia del departamento. Desde los primeros colonos suizos, alsacianos, alemanes y austríacos que llegaron a Nueva Helvecia a partir de 1861, la leche, los tambos y las queserías fueron dando forma a una cultura productiva que atravesó generaciones.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esa tradición llegó ahora al Parlamento. Los senadores Nicolás Viera y Daniel Borbonet presentaron un proyecto de ley para declarar al departamento de Colonia como “Capital Nacional del Queso” y a la Colonia Suiza Nueva Helvecia como “Cuna del Queso Industrial y Artesanal”.

La iniciativa no se limita a un reconocimiento simbólico. Según Viera, busca fortalecer la identidad del producto, impulsar la denominación de origen de los quesos colonienses y abrir mejores oportunidades comerciales, especialmente en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La exposición de motivos recuerda que el queso Colonia se convirtió en una referencia nacional e internacional. También destaca antecedentes históricos, como los reconocimientos obtenidos en la Exposición Internacional de Ámsterdam de 1883 y la creación de la Escuela de Lechería en 1930.

El proyecto ingresó al Senado y propone hacer visible una historia hecha de familias, trabajo y producción.