El economista Ignacio Munyo, director ejecutivo de CERES, sostuvo que Uruguay debe resolver con urgencia sus problemas de competitividad si quiere atraer inversiones y sostener el crecimiento en un contexto internacional más exigente. La exposición fue realizada ante unos 350 empresarios, durante la conferencia “La dura realidad. Datos, análisis y perspectiva”.

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Munyo señaló que el mundo atraviesa una nueva etapa, marcada por bloques geopolíticos, mayores tensiones comerciales, desaceleración económica y tasas de interés internacionales elevadas. En ese escenario, advirtió que Uruguay tiene menos margen para apoyarse en su tradicional neutralidad y debe mejorar sus condiciones internas para competir.

Según el economista, el país enfrenta tres grandes debilidades: la regulación laboral, la regulación de la competencia y la carga fiscal, incluyendo impuestos y tarifas públicas. A su juicio, esos factores explican por qué Uruguay resulta “carísimo” y por qué la inversión se mantiene por debajo de los niveles necesarios para crecer.

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Munyo valoró el proyecto de ley de competitividad enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, aunque planteó que debe fortalecerse para asegurar resultados concretos. También propuso revisar el gasto público y reasignar recursos hacia áreas prioritarias como infancia, seguridad y atención a personas en situación de calle, sin aumentar impuestos.

Como cierre, advirtió que sin más inversión no habrá crecimiento sostenible y resumió su diagnóstico en una frase: “La competitividad es el gran problema que Uruguay debe resolver”.