Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026, y comprometió sus posibilidades de clasificación a la siguiente instancia.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa dejó puntos por segunda vez en el torneo luego de dos fallas defensivas que fueron aprovechadas por el conjunto africano. Cabo Verde, que había empatado con España en su debut, mostró orden defensivo y capacidad para responder en ataque.

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Uruguay comenzó con espacios para progresar por ambas bandas, pero Cabo Verde abrió el marcador. La jugada nació tras una acción individual de Telmo Arcanjo, que superó la presión uruguaya y obligó a Rodrigo Bentancur a cometer una infracción a menos de 40 metros del arco.

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Kevin Pina ejecutó el tiro libre con un remate bajo y potente. La barrera, integrada por Maximiliano Araújo y Federico Viñas, se abrió y dejó pasar la pelota. Fernando Muslera reaccionó tarde y Cabo Verde se puso 1-0.

El gol afectó el funcionamiento de Uruguay, que tuvo dificultades para generar juego ante un rival replegado en dos líneas de cuatro y atento a las salidas rápidas.

Uruguay revirtió el resultado antes del descanso

La igualdad llegó en el cierre del primer tiempo. Un futbolista de Cabo Verde permanecía en el suelo, pero el equipo africano continuó la jugada. Uruguay avanzó por izquierda, un zaguero rival despejó de cabeza hacia atrás, la pelota pegó en el palo y Maximiliano Araújo apareció solo cerca de la línea para marcar el 1-1 de palomita.

El empate le dio impulso a la Celeste, que pasó al frente antes del entretiempo. Manuel Ugarte envió un centro para Araújo, el futbolista del Sporting bajó la pelota hacia el medio y Agustín Canobbio definió sin marca para el 2-1.

Cabo Verde defendía cerca de su arco y Uruguay adelantaba sus líneas, pero el desarrollo cambió en el segundo tiempo.

Otro error y empate de Cabo Verde

A los 61 minutos, Cabo Verde volvió a empatar. Tras un lateral hacia atrás, Mathías Olivera intentó un pase de primera que quedó corto. Muslera salió de su arco, no logró anticipar la acción y Hélio, que había ingresado minutos antes, lo eludió y definió con el arco vacío para establecer el 2-2.

A los 69 minutos, Uruguay tuvo una jugada que pudo cambiar el partido. Luego de un córner ejecutado por Araújo, hubo un rechazo y el propio jugador volvió a enviar un centro. El arquero Vozinha no logró controlar la pelota y Araújo convirtió, pero el tanto fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR.

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Uruguay perdió el control del encuentro y Cabo Verde empezó a tener más posesión y presencia en campo rival. Bielsa realizó cambios: Darwin Núñez ingresó por Federico Viñas, mientras que Nicolás De La Cruz sustituyó a Ugarte.

El equipo uruguayo generó algunas situaciones en el tramo final. Brian Rodríguez llegó a definir tras un desborde y centro atrás por derecha, pero un defensor bloqueó el remate. Bentancur conectó un cabezazo tras un córner que fue desviado y Federico Valverde ejecutó un tiro libre desde la medialuna por encima del travesaño.

En los últimos minutos, Darwin Núñez protagonizó dos acciones ofensivas. Primero realizó una jugada individual y envió un centro que Valverde no logró conectar. Luego pivoteó para Canobbio, quien remató desde afuera del área por encima del arco.

Con Uruguay volcado en ataque, el cierre fue abierto y ambos equipos tuvieron posibilidades de quedarse con el triunfo.

La selección uruguaya quedó obligada a afrontar ante España el partido más exigente del grupo H, en la última fecha, con la clasificación a la siguiente fase en juego.