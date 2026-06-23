La Dirección Nacional de Vialidad iniciará trabajos de control del picudo rojo en las palmeras ubicadas sobre Ruta 1, en el tramo comprendido entre los kilómetros 164,700 y 173,500, entre Riachuelo y Colonia del Sacramento. Las tareas comenzarán el miércoles 24 de junio y se extenderán por unos 30 días, siempre que las condiciones del tiempo lo permitan.

El operativo incluye la aplicación de duchas químicas y, a partir de setiembre, tratamientos de endoterapia, una técnica que introduce productos directamente en el tronco de la palmera. También se instalarán trampas de monitoreo para integrar un sistema de vigilancia y control.

La intervención llega con la plaga ya confirmada en Colonia. El Sistema Nacional de Emergencias informa que el picudo rojo está presente en Montevideo, Canelones, Maldonado, Florida, Flores, San José, Colonia y Lavalleja.

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El plan oficial establece que el MTOP es responsable de las medidas fitosanitarias en palmeras ubicadas en rutas nacionales. Entre las acciones previstas figuran vigilancia, monitoreo con trampas, control químico preventivo y manejo de ejemplares afectados.

La pregunta es si se llega tarde. A nivel departamental, el insecto ya está instalado. Pero para cada palmera, la intervención puede ser decisiva si el daño no es irreversible. Por eso, más que un operativo aislado, el desafío será sostener el seguimiento.