La Justicia condenó a tres ciudadanos chinos que se desempeñaban como gerentes de construcción y jefe de obra de la empresa contratista del Proyecto Cierre del Anillo de Trasmisión de 500 kV, a cargo de China Machinery Engineering Corporation.

Según informó la Fiscalía Departamental de Paysandú de 3er Turno, los condenados ejercían poder de dirección en distintos obradores y frentes de trabajo, por lo que eran responsables de las condiciones de seguridad, higiene y ambiente laboral.

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La investigación comenzó tras una denuncia del Sindicato Único de la Construcción y Anexos, luego de constatarse reiterados incumplimientos en materia de prevención, además de accidentes laborales y vehiculares durante la ejecución de la obra.

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El proyecto comprende el diseño, construcción y mantenimiento de 365 kilómetros de líneas de transmisión que conectan Tacuarembó, Salto y Chamberlain. La empresa emplea a unos 700 trabajadores, más de 500 de ellos extranjeros.

De acuerdo con informes de la Inspección General del Trabajo, desde el inicio de la obra se realizaron 21 clausuras preventivas en obradores y frentes de trabajo. También se detectaron irregularidades en alojamientos de trabajadores extranjeros, con condiciones que afectaban su salud y dignidad.

Mediante proceso abreviado, los tres fueron condenados como autores de reiterados delitos de responsabilidad penal empresarial. La pena fue de ocho meses de prisión, sustituida por libertad a prueba, con prohibición de salir del país, presentación semanal ante la Policía, control oficial y prestación de servicios comunitarios.