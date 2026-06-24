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La Justicia Letrada de Rosario de 1er Turno formalizó a una mujer investigada en el marco de la operación Antares, por su presunta participación en reiterados delitos de estafa y en un delito de tráfico interno de armas y municiones.

Según informó la Policía, la investigación está a cargo de la Dirección de Investigaciones de Zona II y alcanza a más de 25 comercios de los departamentos de Colonia, Soriano y Flores.

De acuerdo con el comunicado oficial, las maniobras habrían generado un perjuicio económico superior a 1.200.000 pesos. La modalidad mencionada por la Policía refiere a pagos mediante transferencia bancaria, aunque el parte no precisa si se trató de comprobantes falsos, transferencias no acreditadas u otro mecanismo similar.

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La Fiscalía atribuyó a la indagada la presunta comisión de reiterados delitos de estafa y un delito de tráfico interno de armas y municiones, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autora. Esto significa que se investigan varios hechos considerados independientes entre sí.

La Justicia dispuso medidas cautelares por un plazo de 120 días. El comunicado policial no detalla cuáles fueron esas medidas, por lo que hasta el momento no fue informado si incluyen arresto domiciliario, prohibición de acercamiento, fijación de domicilio, presentación ante la Policía u otras restricciones.

La mujer quedó formalizada, lo que implica que la investigación penal continúa. No se trata de una condena.