La Intendencia de Colonia, a través del Departamento de Hacienda y Administración, comunicó el calendario de pago de la Contribución Rural correspondiente al ejercicio 2026.

El período de cobro comenzó el lunes 22 de junio y el impuesto podrá abonarse en las redes de cobranza habilitadas y en las oficinas de la Intendencia en todo el departamento.

De acuerdo con la información oficial, la Contribución Rural 2026 tendrá un ajuste del 4,25%, correspondiente al Índice de Precios al Consumo —IPC—.

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El pago podrá realizarse en cinco cuotas. La primera vencerá el 24 de julio, mientras que las siguientes tendrán vencimiento en agosto, octubre, noviembre y diciembre.

El calendario establecido es el siguiente:

1.ª cuota: 24 de julio

2.ª cuota: 21 de agosto

3.ª cuota: 23 de octubre

4.ª cuota: 20 de noviembre

5.ª cuota: 22 de diciembre

Desde la comuna se recordó que los contribuyentes pueden realizar el pago tanto en las redes de cobranza como en las oficinas municipales distribuidas en el departamento de Colonia.