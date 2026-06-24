PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Ministerio de Desarrollo Social informó este miércoles 24 de junio que 47 personas fueron atendidas durante la noche anterior en los centros dispuestos para la respuesta a la situación de calle en el departamento de Colonia.

Según el comunicado semanal difundido por el director del Ministerio de Desarrollo Social, Mag. Maxi Olaverry, el mayor número de personas se registró en el Centro Permanente “Centro Comunitario”, donde permanecieron 20 personas. Esa cifra representa algo más de cuatro de cada diez casos informados.

Los otros 27 ingresos correspondieron a los dispositivos del Plan Invierno: 14 personas fueron alojadas en el centro ubicado en el “Batallón” y 13 en “Barracones”. En conjunto, estos dos centros concentraron cerca del 57% del total informado para esa noche.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los datos no constituyen, por sí solos, un censo general de personas en situación de calle, sino el registro oficial de quienes fueron atendidos en esos centros durante la noche relevada.

El comunicado señala que, ante la presencia de una persona en situación de calle, se debe llamar al 911.