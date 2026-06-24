La Junta Departamental de Colonia recibió el miércoles 17 de junio un planteo referido a la limpieza de malezas en la zona costera comprendida entre el balneario Zagarzazú y el arroyo Víboras, en jurisdicción de Carmelo.

La iniciativa fue presentada por el edil Javier Sallé, quien solicitó que la inquietud sea elevada al Ejecutivo Departamental y, por su intermedio, al Municipio de Carmelo, con el objetivo de que se evalúe la intervención en ese tramo de playas.

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El planteo propone que los trabajos se realicen tomando como referencia la guía de manejo del juncal costero y gestión de sedimentos, una herramienta orientada a ordenar este tipo de acciones en áreas sensibles del borde costero.

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La solicitud quedó radicada en el ámbito de la Junta Departamental, desde donde se procura trasladar el pedido a las autoridades competentes para su consideración.