La creación de un Mercado Agrícola Departamental aparece como una posible herramienta para mejorar la comercialización de la producción local en Colonia, reducir costos de traslado y acercar a productores, comerciantes y consumidores en un mismo espacio.

La iniciativa, presentada por la edil colorada Malvina Sarett y aprobada por la Junta Departamental para su estudio, plantea que el departamento cuente con un centro de referencia para la venta mayorista y minorista de productos agropecuarios, hortícolas y granjeros.

El punto central de la propuesta es atender una dificultad que atraviesa a pequeños y medianos productores: el peso de la logística en el precio final. El aumento de los combustibles, los costos de distribución y la dependencia de intermediarios reducen márgenes de ganancia y, en muchos casos, limitan la llegada directa de la producción local al consumidor.

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Un mercado de estas características podría concentrar oferta, ordenar canales de venta y generar mejores condiciones para que productores del departamento coloquen sus productos en forma regular. También permitiría fortalecer circuitos cortos de comercialización, con impacto en precios, abastecimiento y valorización de la producción local.

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La propuesta no define aún una ubicación. Ese punto quedará sujeto a estudios técnicos, económicos y logísticos. Entre los aspectos a considerar estarán la accesibilidad, la infraestructura disponible, la cercanía con zonas productivas y la capacidad de conexión con distintos puntos del departamento. Sarett recordó que Tarariras fue mencionada históricamente como una alternativa por su ubicación estratégica.

La Junta resolvió remitir el planteo al Ejecutivo departamental y a los Municipios, con el objetivo de evaluar su viabilidad y convocar a productores, cooperativas, organizaciones rurales, comerciantes y otros actores vinculados al sector.