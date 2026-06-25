La Intendencia de Colonia inauguró once nuevas luminarias y un nuevo servicio de UTE en el barrio Policlínica de Juan González, en el marco del plan de ampliación del alumbrado público que viene desarrollando en distintos puntos del departamento.

El intendente Guillermo A. Rodríguez participó de la puesta en funcionamiento de la obra, ejecutada por la Dirección de Electrotecnia junto a la Subdirección Zona Oeste. La intervención forma parte de una línea de trabajo que también incluyó mejoras ya culminadas en Paso Corujo, en San Roque; Nueva Palmira; y la zona norte de Carmelo. Próximamente, además, se prevé habilitar once nuevas luminarias en Mevir Nuevo Campana.

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Llevar alumbrado público a un barrio no implica solamente instalar columnas y focos. Para los vecinos, la iluminación cambia la forma de circular, de llegar a sus casas, de esperar un transporte, de acompañar a niños y adultos mayores, y de usar los espacios comunes durante la noche. Una calle iluminada mejora la percepción de seguridad, ordena el tránsito cotidiano y permite que el barrio tenga mayor presencia en el mapa de los servicios públicos.

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En pequeñas comunidades y zonas alejadas de los centros urbanos, estas obras adquieren un significado particular. Muchas veces no se trata de grandes intervenciones, sino de mejoras concretas que impactan directamente en la calidad de vida. La luz pública permite una circulación más segura y también aporta a la integración del barrio, porque reduce zonas oscuras y favorece el uso comunitario de los espacios.

Desde la Intendencia se destacó que estas acciones forman parte de un proceso de ampliación del alumbrado en todo el departamento. En ese marco, la obra en Juan González representa una mejora puntual, pero también una señal de continuidad en la atención de servicios básicos para localidades y barrios que requieren infraestructura cotidiana para seguir creciendo.