OSE recordó que esta noche, desde la hora 22:00, se verá afectado el normal suministro de agua potable en la ciudad de Carmelo y zonas aledañas, en el departamento de Colonia.

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La interrupción del servicio está prevista hasta las 06:00 de la mañana del viernes 26 de junio y responde a trabajos programados en tanques de distribución, según informó el organismo.

La comunicación cobra especial importancia por la cercanía del horario de inicio del corte, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias para contar con agua durante la noche y la madrugada.

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OSE informó además que, una vez restablecido el servicio, pueden registrarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados. En esos casos, se aconseja dejar correr el agua durante algunos minutos antes de utilizarla para consumo.

Si luego del restablecimiento del servicio se presenta algún inconveniente, los usuarios podrán comunicarse con el Centro de Atención Telefónica de OSE al 0800 1871 o al *1871, gratis desde teléfonos móviles.

La afectación comprende a Carmelo y zonas aledañas, por lo que el aviso alcanza tanto a vecinos de la planta urbana como a usuarios de áreas próximas que dependan del mismo sistema de distribución.