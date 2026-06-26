La Junta Departamental de Colonia recibió el miércoles 17 de junio un planteo del edil Javier Sallé, del MPP 609, referido a la presencia de malezas y arbustos en la zona costera comprendida entre el balneario Zagarzazú y el arroyo Víboras.

El planteo solicita que la inquietud sea elevada al Ejecutivo Departamental y, por su intermedio, al Municipio de Carmelo, con el objetivo de que se evalúe una intervención de limpieza en ese tramo de playas.

El eje del planteo quedó ampliado luego por el propio edil en redes sociales, donde expresó su sospecha de que la vegetación existente en parte de la franja costera estaría dificultando el paso público hacia la playa. Sallé sostuvo que, mientras la zona donde hay propiedades, un hotel y el faro se encuentra “impecable”, en otros sectores próximos habría arbustos y malezas que, según afirmó, “funcionan como paredón” y no permiten que la población circule libremente.

“Si van al balneario, a 50 metros del límite con el hotel ya no se puede pasar, pero la playa del hotel está impecable”, escribió el edil en su publicación.

La preocupación planteada por Sallé apunta a que se verifique el estado de ese tramo de costa y se determine si la vegetación existente afecta el libre tránsito por la franja costera. El edil pidió que el tema sea considerado por las autoridades departamentales y municipales competentes.

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, el planteo se encuentra en etapa de derivación institucional y no se informó una resolución sobre una eventual intervención en la zona.

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