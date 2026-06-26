Ecuador sorprendió a Alemania y avanzó a la fase eliminatoria

La fase de grupos del Mundial FIFA 2026 continuó definiéndose este 25 de junio con el cierre de las zonas D, E y F. La principal novedad de la jornada fue el triunfo de Ecuador por 2-1 ante Alemania, resultado que le permitió acceder a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros.

Alemania, que ya tenía asegurada la clasificación, abrió el marcador con un gol tempranero de Leroy Sané. Ecuador reaccionó en el partido y dio vuelta el resultado con tantos de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

La victoria dejó a Alemania como primera del Grupo E, mientras que Ecuador avanzó entre los mejores terceros.

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Costa de Marfil obtuvo el segundo puesto del Grupo E

Costa de Marfil derrotó 2-0 a Curazao y aseguró el segundo lugar de su grupo. De esa manera, acompañará a Alemania en los dieciseisavos de final.

Curazao quedó eliminado del torneo tras el cierre de la fase de grupos.

Países Bajos lideró el Grupo F

Países Bajos venció 3-1 a Túnez y terminó como líder del Grupo F. Japón, por su parte, empató 1-1 con Suecia y consiguió el segundo puesto de la zona.

El resultado también favoreció a Suecia, que obtuvo el pase a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros. Túnez quedó eliminado.

Australia clasificó y Paraguay quedó eliminado

En el Grupo D, Australia empató 0-0 con Paraguay y aseguró el segundo lugar, detrás de Estados Unidos.

Paraguay necesitaba ganar para conservar sus posibilidades de clasificación, pero quedó eliminado tras un partido con pocas ocasiones claras. Turquía cerró su participación con una victoria 3-2 frente a Estados Unidos, aunque ya no tenía opciones de avanzar.

Pese a la derrota, Estados Unidos finalizó como líder del Grupo D.

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Resultados de la jornada

Grupo D

Turquía 3-2 Estados Unidos

Paraguay 0-0 Australia

Grupo E

Ecuador 2-1 Alemania

Costa de Marfil 2-0 Curazao

Grupo F

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Países Bajos 3-1 Túnez

Japón 1-1 Suecia

Así quedaron los grupos

Grupo D

Estados Unidos, primero.

Australia, segunda y clasificada.

Turquía, eliminada.

Paraguay, eliminado.

Grupo E

Alemania, primera.

Costa de Marfil, segunda y clasificada.

Ecuador, clasificado como uno de los mejores terceros.

Curazao, eliminado.

Grupo F

Países Bajos, primero.

Japón, segundo y clasificado.

Suecia, clasificada como uno de los mejores terceros.

Túnez, eliminado.

Las figuras de la jornada

Nilson Angulo marcó el empate de Ecuador ante Alemania e inició la remontada que le dio la clasificación a su selección.

Gonzalo Plata convirtió el gol decisivo del triunfo ecuatoriano, en uno de los resultados más relevantes de la historia reciente del fútbol de ese país.

Anthony Elanga anotó para Suecia en el empate ante Japón, un resultado que mantuvo las opciones suecas y le permitió avanzar entre los mejores terceros.

Los partidos de hoy, 26 de junio

La jornada de este jueves definirá los grupos G, H e I con seis encuentros:

Noruega vs. Francia

Senegal vs. Irak

Uruguay vs. España

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Nueva Zelanda vs. Bélgica

Egipto vs. Irán

Entre los partidos destacados aparece el cruce entre Uruguay y España, que definirá posiciones en el Grupo H. También se enfrentarán Noruega y Francia, dos selecciones ya clasificadas que disputarán la ubicación final en su zona.

El duelo entre Egipto e Irán tendrá incidencia directa en la definición de la clasificación del Grupo G. La fase de grupos entra así en su tramo decisivo, con resultados que comenzarán a determinar el cuadro de la fase eliminatoria.