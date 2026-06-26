La selección uruguaya enfrentará a España en un partido definitorio para sus aspiraciones de avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Rodrigo Aguirre afirmó que el equipo mantiene la confianza interna y remarcó que la clasificación depende de su propio resultado.

“Nos queda un partido que depende de nosotros clasificar o no”, señaló el delantero, quien consideró que el encuentro debe asumirse como parte de las exigencias de un Mundial. “Es fútbol, es un Mundial y tenemos que jugar contra todos”, agregó.

Aguirre reconoció la jerarquía de España, a la que definió como “un grandísimo rival” y una de las candidatas al título. Sin embargo, sostuvo que Uruguay debe enfocarse en corregir errores, sostener los aspectos positivos mostrados en los primeros encuentros y tomar las precauciones necesarias por tratarse de un duelo decisivo.

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El impacto de los empates

El atacante admitió que el plantel no esperaba los empates ante Cabo Verde y Arabia, pero explicó que el grupo logró procesar rápidamente esos resultados.

“Al principio obviamente se siente ese golpe, decir que no conseguimos lo que queríamos, pero enseguida nosotros estamos acostumbrados”, expresó. Según Aguirre, todos los futbolistas del plantel han atravesado situaciones similares tanto en la selección como en sus clubes.

El delantero afirmó que el equipo llega motivado y con confianza en su trabajo colectivo. También rechazó que el grupo vea el momento como una instancia de fracaso anticipado. “Tenemos la oportunidad de depender de nosotros para clasificar a la siguiente fase”, dijo.

Aguirre vinculó esa postura con la tradición de la selección uruguaya: “Nuestra historia futbolística siempre fue así, pelearla hasta lo último”.

“Unidos y convencidos”

Consultado por el estado interno del plantel, ante las versiones sobre eventuales problemas de convivencia, Aguirre aseguró que el grupo se mantiene unido.

“Estamos unidos, convencidos de lo que somos como grupo, como equipo y sobre todo con mucha confianza”, manifestó. Añadió que los jugadores son conscientes de la dificultad de la situación, pero destacó la responsabilidad de representar a Uruguay.

El delantero señaló que dentro del plantel existe diálogo y autocrítica. “Puertas adentro estamos tranquilos, nos miramos a la cara todos y nos decimos las cosas que nos tenemos que decir”, sostuvo.

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Preparado para jugar desde el inicio o ingresar

Aguirre dijo estar disponible tanto para ser titular como para ingresar desde el banco de suplentes. “Siempre trato de entregarme al 100 por el equipo, ya sea jugando de titular o entrando desde el banco”, afirmó.

El futbolista expresó su deseo de participar en un contexto favorable para Uruguay y resaltó que está viviendo su primer Mundial. “Estoy preparado, tengo muchas ganas de jugar y estoy disfrutando mucho de estar acá”, señaló.

También consideró que enfrentar a España representa una motivación especial para cualquier jugador por la entidad del rival.

Sin respuesta sobre Boca

Consultado por un eventual interés de Boca Juniors, Aguirre evitó referirse a su futuro deportivo. Explicó que no puede apartarse de la preparación para el partido ante España.

“No me puedo permitir salirme de lo que es el partido con España”, respondió. El delantero indicó que el plantel entrenó, viajó y llegó directamente a la conferencia, por lo que su atención está centrada exclusivamente en el Mundial.

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Un posible cruce con México

Aguirre también habló sobre la posibilidad de enfrentar a México en una eventual instancia de dieciseisavos de final. El delantero, que lleva varios años en el fútbol mexicano, sostuvo que sería un partido especial por su vínculo con el país.

“Sería algo muy lindo en lo personal”, dijo. “Por todo lo que representa México para mí y para mi familia, sería algo muy lindo”.

De todos modos, remarcó que antes Uruguay debe resolver su situación ante España.

La cancha y el estilo de juego

El delantero valoró el estado del campo de juego y consideró que puede favorecer a los equipos que intentan jugar con la pelota. Aguirre señaló que, por los años que lleva en México, percibe que la cancha atraviesa “su mejor momento”.

“Ayuda a los equipos que les gusta jugar a la pelota, que les gusta jugar bien al fútbol”, sostuvo. Añadió que Uruguay cuenta con futbolistas de calidad y que el escenario puede aportar al espectáculo, incluso ante la posibilidad de lluvia.

Sobre el tipo de partido que espera ante España, Aguirre afirmó que Uruguay mantendrá una de sus características históricas: la intensidad. “Va a ser un partido difícil tanto para nosotros como para ellos”, aseguró.

Al ser consultado sobre la estrategia táctica, evitó dar detalles. “Si te lo contesto, me va a escuchar el técnico de España y va a cambiar el planteamiento”, bromeó.

De todos modos, adelantó que ambos equipos llegan en una situación incómoda y que eso puede influir en el desarrollo del juego. “Ojalá que los que tengan que jugar al contragolpe porque van con el resultado en contra sean ellos”, expresó.

Concentración y eficacia

Para Aguirre, Uruguay deberá mejorar en varios aspectos para conseguir el triunfo. El delantero destacó la necesidad de aprovechar las situaciones de gol generadas en los dos primeros partidos y de sostener la concentración durante todo el encuentro.

“Hemos creado muchísimas chances de gol en los dos partidos”, afirmó. “Hay que achicar el margen de error y aprovechar más las situaciones que tengamos a favor”.

El atacante consideró que la concentración será uno de los factores centrales ante una selección española a la que definió como “muy fuerte”. También señaló que el partido será diferente a los dos primeros encuentros de Uruguay en el torneo.

Aguirre mencionó como referencia el triunfo de Ecuador ante Alemania, un resultado que el plantel no pudo ver por encontrarse en viaje. Para el delantero, ese encuentro demuestra que en un Mundial cualquier selección puede imponerse si logra resolver un partido decisivo.

“No importa lo que haya pasado en los partidos anteriores”, dijo. “Son selecciones que estamos preparadas para estar en el Mundial”.