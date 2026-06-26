Marcelo Bielsa afirmó que Uruguay afrontará el partido ante España como una final, con la obligación de atender cada detalle y disputar “cada metro o cada pelota” con la máxima disposición.

El técnico fue consultado sobre la posibilidad de incluir a José María Giménez en el equipo titular, por sus condiciones deportivas y su ascendencia tanto en el plantel uruguayo como en el rival. Bielsa sostuvo que el defensor “siempre es una referencia para Uruguay y para los rivales” y consideró que la hipótesis “tiene sustento”.

En relación con la expectativa de los hinchas tras los dos primeros encuentros de Uruguay en el Mundial, Bielsa rechazó la idea de que lo visto hasta el momento no permita ilusionarse.

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“El equipo contra Arabia creó 15 situaciones de gol y contra Cabo Verde, que venía de empatar con España, creó el doble de situaciones de gol que creó Cabo Verde”, afirmó. Agregó que Uruguay mereció ganar ese partido y señaló que los dos goles recibidos no fueron producto de la capacidad de desequilibrio del adversario.

Para Bielsa, existen dos lecturas sobre el inicio de la selección en el torneo: una vinculada a que seis puntos sobre dos pueden generar decepción y otra, la suya, enfocada en los matices que mostró el equipo y que le permiten imaginar que Uruguay competirá ante España.

El perfil que busca para Uruguay

El entrenador señaló que espera que Uruguay muestre el perfil que intenta consolidar: dinámica, protagonismo, posesión y recuperación rápida.

Reconoció que el equipo cedió un tiempo ante Arabia y tuvo altibajos frente a Cabo Verde, pero explicó que la intención es sostener su propuesta ante un rival que consideró superior a los anteriores.

“Lo que aspiro es a que el perfil que queremos que tenga el equipo podamos conseguirlo frente a un rival que es decididamente superior a los dos anteriores que enfrentamos”, indicó.

Sobre la condición física del plantel, Bielsa aseguró que en los dos partidos previos Uruguay mostró una diferencia “muy amplia” a favor respecto de sus rivales. Precisó que Guillermo Varela recibió cargas de trabajo más leves por precaución, aunque afirmó que el aspecto físico no representa un obstáculo para las posibilidades del equipo.

Elogios a Luis de la Fuente

Bielsa fue consultado por su vínculo con el entrenador español, Luis de la Fuente, quien había mencionado conversaciones e intercambios de ideas durante el período en el que Bielsa estuvo sin dirigir.

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El técnico uruguayo centró su respuesta en el presente de España y en el trabajo de su colega. Consideró que el fútbol que ha conseguido la selección española es “exquisito” y valoró todos los aspectos de su gestión.

También marcó una diferencia entre ambos estilos. “Es un fútbol mucho más bonito que el que yo he logrado conseguir con mi equipo”, expresó, y calificó como “admirable” la realidad construida por De la Fuente al frente de España.

La respuesta sobre la rebeldía y el apoyo del público

Consultado por los cuestionamientos sobre una eventual falta de carácter o rebeldía de los futbolistas en los últimos partidos, Bielsa dijo que no percibió esa situación en ninguno de los dos encuentros disputados.

Sí admitió que, después de recibir goles, Uruguay necesitó una pausa para recomponer la actitud ideal e intentar revertir los resultados. No obstante, afirmó que son aspectos sobre los que el equipo trabajó y rechazó que se pueda definir a la selección como un conjunto que no reacciona.

Respecto de la posibilidad de que una parte mayoritaria del público aliente a España, Bielsa dijo que no menosprecia la localía entendida a partir de la inclinación de los espectadores, aunque sostuvo que ese elemento no puede ser decisivo en un partido de esta trascendencia.

Cómo piensa enfrentar a España y marcar a Lamine Yamal

Bielsa definió el juego de España como asociativo y señaló que la creación ocupa un lugar prioritario dentro de sus facetas. Por eso, consideró que Uruguay deberá defender, una tarea que anticipó como compleja.

Sin embargo, remarcó que una de las mejores formas de defender será lograr que España disponga de menos tiempo con la pelota. “También vamos a tratar de que eso suceda”, afirmó.

Sobre Lamine Yamal, lo describió como un futbolista “desequilibrante y decisivo”. Explicó que habrá duelos directos con el jugador uruguayo que actúe habitualmente en su sector del campo, además de ayudas de los compañeros que estén cerca para intentar limitar su influencia.

Bielsa también dejó claro que Uruguay no saldrá a resignar la posesión. Dijo que el equipo intentará hacer lo que considere mejor para establecer diferencias a su favor y que permitirle a España jugar cerca del área propia o tener un alto porcentaje de posesión sería favorable para el rival.

“España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota”, resumió. De todos modos, reconoció que Uruguay deberá estar preparado para atravesar momentos en los que el adversario imponga su juego, una dificultad que aumenta por la jerarquía española.

Muslera y el recuerdo de Guadalajara

El entrenador fue consultado por Fernando Muslera después de su actuación ante Cabo Verde. Bielsa señaló que no mantuvo una charla particular con el arquero, aunque reconoció que existe una parte de su rendimiento que todos pudieron observar.

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Aun así, destacó la experiencia y personalidad del golero, además de señalar que su retorno a la selección se dio en un momento deportivo muy bueno, a partir de su desempeño en Estudiantes de La Plata.

Por último, Bielsa habló sobre la experiencia de disputar un Mundial con diferentes sedes y traslados. Indicó que cada región donde se juegan las Copas del Mundo tiene sus particularidades y que los equipos deben adaptarse a ellas.

Mencionó las diferencias entre Estados Unidos, México y Canadá, y comparó esta experiencia con torneos anteriores, como Sudáfrica, Corea y Japón.

Al referirse a Guadalajara, ciudad donde dirigió a Atlas, dijo que conserva recuerdos vinculados con aquella etapa “con nostalgia, con afecto y con gratitud”.