Con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, la Intendencia de Colonia y el Municipio de Carmelo realizaron la presentación del llamado a Expresión de Interés para la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad.

La iniciativa marca el inicio formal de una etapa de consulta y recepción de propuestas, orientada a reunir insumos técnicos, económicos, jurídicos y financieros que permitan avanzar luego hacia un eventual llamado a licitación pública. Según se informó, los interesados deberán presentar sus planteos por escrito, tanto en el Municipio de Carmelo como en la Intendencia de Colonia, dentro de un plazo de 90 días.

El llamado está dirigido a actores privados, empresas de transporte u otros inversores interesados en participar del proyecto. Las propuestas deberán incluir aspectos vinculados al diseño, la forma de financiación, la construcción, el mantenimiento y, si corresponde, la eventual explotación del futuro servicio.

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De acuerdo con la información presentada, el llamado no tendrá carácter vinculante. Esto significa que la participación en esta instancia no generará derechos, obligaciones ni condicionará una futura licitación. Su objetivo será recabar antecedentes y alternativas que permitan evaluar soluciones viables para la concreción de la obra.

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Entre los elementos mínimos previstos para el proyecto se mencionaron dársenas para ómnibus de media y larga distancia, así como para servicios internacionales, sala de espera, boleterías, servicios higiénicos, locales comerciales, espacios gastronómicos y estacionamiento. También se indicó que las propuestas deberán contemplar la normativa vigente en materia de seguridad vial y ambiente.

Uno de los puntos aún no definidos es la localización de la terminal. En la presentación se señaló que el lugar deberá contar con accesibilidad, no afectar el tránsito urbano y mantener relación con el entorno de la ciudad. Además, se informó que la Intendencia ya realizó un relevamiento de posibles padrones de propiedad departamental que podrían ser considerados en caso de que las propuestas privadas no incluyan una ubicación concreta.

Las autoridades destacaron que el proceso busca avanzar con transparencia en un tema de interés para la comunidad carmelitana. También señalaron que la nueva terminal forma parte de un proyecto estratégico para mejorar la infraestructura urbana, la movilidad de vecinos y visitantes, y acompañar el crecimiento de Carmelo.

La Intendencia de Colonia indicó que continuará impulsando obras y proyectos orientados al desarrollo equilibrado del departamento, en coordinación con los municipios y las instituciones locales.