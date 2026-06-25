Cada 25 de junio se conmemora el Día de la Gente de Mar, una fecha impulsada por la Organización Marítima Internacional a la que Uruguay adhiere como Estado miembro. En 2026, la campaña se desarrolla bajo el lema “Transportando el comercio mundial. Asumiendo los riesgos”, con el objetivo de destacar el papel esencial que cumplen los marinos mercantes en la vida cotidiana y en el funcionamiento de la economía global.

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La Armada Nacional, a través de su Departamento de Relaciones Públicas, subrayó que más del 80% del comercio mundial se transporta por vía marítima. Detrás de ese dato hay hombres y mujeres que trabajan a bordo de buques, muchas veces lejos de sus hogares, enfrentando condiciones exigentes y responsabilidades clave para el abastecimiento de alimentos, combustibles, materias primas y mercaderías.

La fecha busca generar conciencia sobre esa contribución, pero también sobre los desafíos que enfrenta el sector: la seguridad de la navegación, la protección del medio marino y la necesidad de sostener estándares profesionales en una actividad indispensable para los países.

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La Armada convocó a empresas navieras, organizaciones portuarias, centros de formación marítima, sindicatos, agencias y a toda la comunidad vinculada al sector a sumarse a la celebración y difundir mensajes de reconocimiento.

En su comunicado, la autoridad marítima hizo llegar un saludo especial a la gente de mar uruguaya, valorando su profesionalismo, dedicación y compromiso diario con una tarea que conecta al país con el mundo.