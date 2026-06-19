El descanso es un derecho. También para un ministro. Ese debería ser el punto de partida de cualquier discusión razonable sobre el viaje de Alfredo Fratti a Estados Unidos para ver a Uruguay en el Mundial. Un gobernante no deja de ser persona por ocupar un cargo público, ni queda condenado a una vida sin ocio, sin pasiones y sin vacaciones.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó que Fratti se encuentra en el exterior, haciendo uso de su licencia anual correspondiente a 2025, desde el viernes 12 hasta el domingo 28 de junio inclusive. Durante ese período, el subsecretario Matías Carámbula ocupa el cargo de ministro interino. Además de asistir a partidos de la selección uruguaya, Fratti participó el 17 de junio en el “Día de Uruguay en Miami”, una instancia de encuentro con autoridades y empresarios.

Desde el punto de vista formal, entonces, la defensa es clara: hay licencia, hay sustitución institucional y no se informó que el viaje sea financiado con recursos públicos. También se trata de una pasión ampliamente compartida por los uruguayos. Fratti lo expresó en sus redes como un viaje “como un hincha más”, según recogió Todo El Campo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El problema, si existe, no está necesariamente en el derecho. Está en el ruido.

Por qué hace ruido

La política no ocurre en el vacío. Un ministro puede estar dentro de la norma y, aun así, generar incomodidad pública. Esa incomodidad nace menos del viaje en sí que del contraste.

Uruguay llega a este Mundial con una realidad social que no admite simplificaciones. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 la pobreza por ingresos alcanzó al 16,6% de las personas y al 13,2% de los hogares. En abril de 2026, la tasa de desempleo se ubicó en 7,5%. Son números que no impiden que un ministro se tome licencia, pero sí explican por qué una parte de la ciudadanía mira con distancia cualquier imagen de autoridad disfrutando en Miami durante un evento global de alto costo.

No es solo Fratti. Es Miami, es el Mundial, es el alquiler de una casa —dato que no aparece confirmado en las fuentes públicas consultadas—, es la percepción de comodidad en un país donde mucha gente no puede planificar ni una semana de descanso. La crítica no siempre nace de la envidia ni del prejuicio ideológico. A veces nace de una pregunta más simple: ¿qué comunica un gobernante cuando se va en determinado momento?

¿Es para tanto?

Depende de qué se esté juzgando.

Si se juzga la legalidad, no parece haber un caso de escándalo. El ministro pidió licencia, se informó públicamente su ausencia y quedó designado un jerarca interino. Eso baja el volumen de cualquier acusación grave.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Si se juzga la sensibilidad política, la discusión es más fina. La izquierda tradicional construyó buena parte de su identidad sobre la austeridad, la cercanía con los trabajadores y la idea de que el poder público debe cuidar sus gestos. Desde esa mirada, no alcanza con decir “tengo derecho”. La pregunta es si conviene ejercer ese derecho de una forma que pueda leerse como lejanía.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La política democrática exige una doble vara: los gobernantes tienen derechos personales, pero también cargan con una responsabilidad simbólica. Un ciudadano puede irse al Mundial y nadie le exige explicación pública. Un ministro puede hacerlo, pero su viaje queda inevitablemente sometido a lectura política.

A quién le hace ruido

Le hace ruido, primero, a quienes miran la política desde una expectativa de austeridad. En especial, dentro de una sensibilidad de izquierda que espera que sus dirigentes no solo administren bien, sino que también se parezcan en sus gestos a la gente que dicen representar.

Le hace ruido también a sectores de oposición, porque el episodio ofrece una oportunidad de contrastar discurso social con conducta personal. Esa crítica puede ser legítima si se centra en la coherencia pública, pero pierde fuerza cuando se transforma en moralismo selectivo: las vacaciones de un jerarca no son censurables solo porque el jerarca sea de otro partido.

Y le hace ruido a una parte de la ciudadanía sin partido, que no discute la licencia, sino la escena. En tiempos de bolsillos ajustados, ver a un ministro en el Mundial puede sentirse distante, aunque no sea irregular.

Cómo defenderlo desde la izquierda

La defensa más sólida desde la izquierda no debería negar el ruido. Debería reconocerlo y ordenar los argumentos.

Fratti tiene derecho al descanso, como cualquier trabajador. Ese punto no es menor: una izquierda que defiende derechos laborales no debería convertir la licencia en sospecha solo porque quien la toma es un ministro. Además, el Estado no queda acéfalo; el MGAP informó que el subsecretario Carámbula queda como ministro interino durante su ausencia.

También puede señalarse que el viaje incluye una actividad de promoción país, como el Día de Uruguay en Miami, en un contexto en el que otros ministros también fueron mencionados como representantes del gobierno en actividades vinculadas al Mundial y a la proyección internacional de Uruguay.

Pero una defensa inteligente no debería burlarse de quienes sienten incomodidad. El derecho al descanso no elimina la obligación de cuidar los signos. Un ministro de izquierda puede ir al Mundial, pero debe entender que su conducta será evaluada bajo una expectativa de sobriedad más exigente que la de un particular.

El punto justo

No parece justo convertir el viaje de Fratti en un escándalo moral. Tampoco parece serio despacharlo con un “no pasa nada”. Entre ambas posiciones hay una lectura más honesta: el ministro ejerció un derecho, pero lo hizo en una escena que puede ser políticamente incómoda.

La discusión de fondo no es si un gobernante puede mirar a Uruguay en un Mundial. Puede. La pregunta es cuánto pesa, en una sociedad desigual, la distancia simbólica entre el ciudadano que apenas llega a fin de mes y el ministro que aparece disfrutando en una de las vitrinas más caras del deporte global.

Ese ruido no prueba una falta. Pero sí recuerda algo elemental: en política, la legalidad ordena los actos; la sensibilidad pública juzga los gestos.