El futbolista uruguayo Agustín Canobbio, jugador de Fluminense de Brasil, habló este martes con los medios en Playa del Carmen, donde la selección uruguaya se encuentra concentrada de cara al partido ante Cabo Verde, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canobbio señaló que el plantel ya dejó atrás el análisis del encuentro anterior y que el foco está puesto en el próximo compromiso. “El partido pasado ya lo analizamos, ya supimos las cosas que se hicieron bien y las cosas que no se hicieron tan bien”, expresó.

El jugador sostuvo que ese análisis sirve como punto de partida para corregir aspectos del juego y definir el camino del equipo. “Sabemos hacia dónde vamos y lo que queremos, y las cosas a perfeccionar que tenemos”, afirmó.

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En ese sentido, remarcó que el objetivo inmediato de Uruguay es sumar de a tres. “Sabemos que tenemos la calidad y el grupo como para poder ir en busca del objetivo principal, que son los tres puntos”, dijo Canobbio.

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El segundo tiempo como referencia

Consultado sobre el rendimiento de Uruguay en el partido anterior, el futbolista reconoció que el equipo tomó como referencia lo hecho en el segundo tiempo. También explicó que el debut mundialista y las condiciones climáticas fueron factores presentes en el trámite del encuentro.

“Sabíamos, y también se hizo énfasis en eso, que el primer tiempo era un primer tiempo donde estabas debutando en una Copa del Mundo. El calor también influyó; después bajó un poco la temperatura. Eso no es excusa, claramente, porque es para los dos, pero obviamente influye”, indicó.

Canobbio explicó que el entrenador Marcelo Bielsa hizo hincapié en la confianza del grupo y en el potencial de cada futbolista. Según dijo, el mensaje fue salir a jugar con decisión y asumir lo que implica vestir la camiseta celeste.

“Lo que hizo hincapié es en confiar en nosotros, en el potencial que tenemos cada uno de los jugadores, y salir con esa fachatez a la hora de poder jugar y hacer nuestro juego”, expresó.

“Me sentí muy bien”

El jugador también fue consultado por su ingreso en el partido anterior, en un momento en el que Uruguay buscaba cambiar el trámite. Canobbio dijo que se sintió cómodo y destacó la actitud del equipo durante el complemento.

“Me sentí muy bien. Creo que en el segundo tiempo no sé si ellos llegaron a tener alguna situación de gol, pero nosotros fuimos bastante convencidos en lo que queríamos, que era dar vuelta el partido. Queríamos ganar”, señaló.

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El futbolista afirmó que esa intención se vio reflejada en la cantidad de situaciones generadas por Uruguay. En lo personal, agradeció el respaldo de sus compañeros para vivir su debut mundialista de una manera especial.

“Mis compañeros me ayudaron a poder cumplir un sueño y poder disfrutar el partido. Una cosa es entrar a la cancha y jugar en una Copa del Mundo, y otra cosa es poder disfrutarlo dentro de lo posible. Eso me va a quedar para el resto de mi vida”, afirmó.

El análisis de Cabo Verde

Sobre el rival de la segunda fecha, Canobbio describió a Cabo Verde como una selección con futbolistas físicos, con capacidad para replegarse y salir de contraataque. Según explicó, esa fue una de las características que mostró en su partido ante España.

“Son jugadores muy físicos, con mucha capacidad de intentar el contraataque, empezar en bloque bajo, o eso es lo que mostraron contra España”, sostuvo.

El futbolista consideró que Uruguay también cuenta con una preparación física importante para competir en ese plano. Además, remarcó que la clave estará en sostener la posesión de la pelota, atacar con convicción y mejorar la efectividad.

“Somos un equipo que físicamente está muy bien preparado y podemos competir igual a igual. Hay que hacer énfasis en tener la posesión de pelota y tratar de hacer daño como hicimos el partido pasado, pero con un poco más de efectividad”, afirmó.

Canobbio agregó que Uruguay deberá buscar la forma de “penetrar” la defensa baja que, según el análisis del plantel, puede proponer Cabo Verde.

El sueño de jugar un Mundial

El futbolista también se refirió a lo que significa para él estar en una Copa del Mundo. Dijo que la experiencia fue muy emocionante y recordó que, hace poco más de cuatro meses, no imaginaba estar en esa situación.

“Hace cuatro meses y medio uno no imaginaba estar donde hoy está. Con trabajo, sacrificio y todos los valores que me dio mi familia, poder estar fue emocionante”, expresó.

Canobbio contó que se emocionó durante el himno y también en el momento previo a ingresar al campo de juego. De todos modos, señaló que durante el partido debió equilibrar esas emociones para rendir de la mejor manera.

“Mismo en el himno uno se emocionó y cuando estaba a punto de entrar también tenía esa emoción en el pecho. Después, dentro del partido, tenés que equilibrar y dar lo mejor de uno”, dijo.

El jugador cerró su intervención con una valoración sobre el grupo de la selección uruguaya. “Fue algo muy emocionante poder jugar la Copa, o por lo menos entrar, disfrutar dentro de lo posible con mucha responsabilidad y estar orgulloso de formar parte de este grupo tan maravilloso”, concluyó.