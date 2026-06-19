Rodrigo Bentancur habló este viernes con la prensa desde Playa del Carmen, en la concentración de la selección uruguaya, a dos días del partido ante Cabo Verde por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El mediocampista del Tottenham de Inglaterra realizó una autocrítica sobre el rendimiento de Uruguay en el debut mundialista ante Arabia y fue claro al analizar el desarrollo del partido. “El primer tiempo, lamentablemente, fue malo, eso lo sabemos”, afirmó.

Bentancur explicó que el plantel ya repasó el encuentro y que el foco está puesto en el próximo compromiso. Según señaló, en los primeros 45 minutos “no salió la presión, no salió la intensidad” que el equipo pretendía imponer, ni tampoco los circuitos trabajados para atacar.

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El volante remarcó que la imagen cambió en el segundo tiempo. Dijo que el juego fue “más fluido”, que Uruguay pudo atacar con mayor continuidad y que el rival “casi no pasó la mitad de la cancha”, algo que la selección buscaba desde el inicio. “Nos quedamos con esas buenas sensaciones del segundo tiempo, la rebeldía del equipo, la fluidez para llegar y atacar todas las ocasiones que creamos”, expresó.

En esa línea, Bentancur sostuvo que el objetivo ante Cabo Verde será repetir lo hecho en el complemento, pero con mayor eficacia. “Esperamos crear lo mismo contra Cabo Verde, pero poder convertir más”, señaló.

Uruguay espera un rival físico y rápido

Consultado sobre el partido del próximo domingo, Bentancur dijo que el plantel vio el encuentro de Cabo Verde ante España. Indicó que el rival intentó jugar al comienzo, pero que luego pasó gran parte del partido en bloque bajo y apostó al contragolpe.

“Sabemos que es un equipo muy físico, muy rápido”, afirmó el mediocampista. Por eso, consideró que Uruguay deberá trabajar con paciencia, tener la pelota y moverla de un lado al otro. También advirtió que el juego directo puede estar condicionado por la forma de defender de Cabo Verde.

“Va a ser fundamental moverla de lado a lado”, dijo Bentancur, quien agregó que todavía resta ver cómo se plantará Cabo Verde ante Uruguay, ya que el planteo podría ser diferente al utilizado frente a España.

El debut, la temperatura y los nervios

Bentancur también fue consultado por los factores que pudieron influir en el arranque del Mundial, entre ellos la temperatura, la adaptación al estadio y los nervios propios del debut.

El futbolista evitó atribuir el rendimiento a una sola causa. “Puede ser muchos factores: el debut de un Mundial, primer partido de varios compañeros, mismo para uno también que por más de tener la suerte de jugar un tercer Mundial, siempre los nervios están”, expresó.

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También mencionó la posibilidad de que la temperatura haya tenido incidencia, aunque reiteró que el equipo reconoce que la primera parte fue negativa. De todos modos, volvió a subrayar la reacción del complemento, cuando Uruguay mostró otra actitud y otra personalidad.

El equipo no está confirmado

Sobre la posibilidad de cambios en la mitad de la cancha, Bentancur indicó que la decisión será del entrenador Marcelo Bielsa. Recordó que en el partido anterior el técnico lo quería más adelantado, pero admitió que no funcionó del todo bien recibir entre líneas.

Luego, en el segundo tiempo, explicó que cambió de posición: pasó a ubicarse un poco más atrás, mientras Manuel Ugarte también tuvo otra participación. Bentancur aseguró que está dispuesto a adaptarse al rol que se le asigne.

“Estoy preparado para jugar en la posición que sea, sean los once titulares o de suplentes. No pasa nada, estamos para sumar y para dar lo mejor”, afirmó.

La función de Valverde y los movimientos del mediocampo

Bentancur también habló sobre Federico Valverde y cómo puede impactar en su propio juego que el futbolista del Real Madrid se ubique más adelantado en la cancha.

El mediocampista señaló que no es lo mismo jugar durante todo el año con los compañeros del club que hacerlo en la selección, aunque recordó que ambos llevan tiempo compartiendo equipo en Uruguay.

Sobre el rendimiento ante Arabia, Bentancur dijo que el primer tiempo “no fue bueno de ninguno” y que los cambios pudieron haber recaído en cualquier futbolista. En ese partido salieron Darwin Núñez y Matías Viña, pero el volante consideró que cualquier variante habría sido entendible por el rendimiento colectivo.

En cuanto a Valverde, destacó que en el segundo tiempo se soltó más y se movió por distintos sectores. “Creo que en esa posición se siente mucho más cómodo, tipo volante por derecha, pero más enganche, soltándose y dejando tanto a Manu como a mí la parte defensiva”, explicó.

Bentancur agregó que, con el ingreso de Nicolás de la Cruz, Valverde tuvo más libertad. Según dijo, Uruguay busca que el jugador del Real Madrid esté “libre, tranquilo”, que llegue al área, ataque y tenga presencia ofensiva, como viene mostrando en su club.

Bentancur y una posible posición más central

Ante la posibilidad de que Nicolás de la Cruz juegue desde el inicio y Bentancur deba centralizarse más en el eje del mediocampo, el futbolista sostuvo que dependerá del equipo que arme Bielsa.

En caso de ocupar esa función, dijo que intentará organizar el juego y acelerar la salida por los costados. Señaló que será difícil filtrar pases por el bloque medio fuerte de Cabo Verde, por lo que Uruguay deberá buscar amplitud y circulación.

“Tratar de sacar el juego por afuera lo más rápido posible, moverla de lado a lado, creo que va a ser lo más importante”, afirmó.

Además, remarcó la necesidad de quedar bien parado tras pérdida para dar libertad a los volantes uruguayos y sostener el equilibrio defensivo cuando el equipo ataque.