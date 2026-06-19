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En la mañana de este viernes se realizó en Plaza Artigas de Carmelo el acto conmemorativo por el 262.º aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas y la Jura de la Bandera Nacional.

La ceremonia reunió a autoridades locales, representantes de instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinos, en una instancia de homenaje al principal referente histórico del proceso independentista oriental y de reafirmación del valor de los símbolos patrios.

Durante la actividad, la plaza fue el punto de encuentro para recordar la figura de Artigas y su legado en la construcción de la identidad nacional. La fecha, que cada año convoca a la comunidad educativa y a distintas instituciones del país, también estuvo marcada por la Jura de la Bandera, un compromiso cívico que asumen los ciudadanos ante uno de los emblemas nacionales.

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El acto permitió destacar la importancia de mantener vigentes los valores asociados a la historia, la identidad y la convivencia democrática. En ese marco, la participación de escolares, docentes, autoridades y vecinos dio a la jornada un carácter comunitario, en torno a una fecha central del calendario patrio uruguayo.