El Gobierno argentino completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, que operará la ruta fluvial durante los próximos 25 años.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 2026-36 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dependiente del Ministerio de Economía, con la que se dio por concluido el proceso licitatorio.

La Vía Navegable Troncal es considerada una infraestructura estratégica para Argentina, ya que por ese corredor circula cerca del 80% del comercio exterior del país. El contrato prevé tareas de dragado y balizamiento desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en la zona de Confluencia, hasta el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, con salida hacia el océano Atlántico.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según informó el Gobierno argentino, la firma del contrato deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días y permitirá una reducción del 13,5% en los costos logísticos. La administración de Javier Milei sostuvo que el objetivo es mejorar la competitividad del sistema productivo mediante inversión privada, tecnología y mayor control del tráfico naval.

En la licitación también participaron la belga DEME NV y la brasileña DTA Engenharia Ltda. De acuerdo con la resolución oficial, el procedimiento no registró impugnaciones válidas al cierre del proceso.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación informó además que la licitación fue auditada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.