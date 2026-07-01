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El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, mantuvo este miércoles la primera reunión oficial con la presidenta electa de ADEOM, María Eugenia Orsi, y con la secretaria general del sindicato, Mónica Vera.

El encuentro se realizó en el despacho del jefe comunal y marca el primer contacto institucional entre la administración departamental y la nueva conducción del sindicato de trabajadores municipales.

Aunque no se informó el temario tratado ni eventuales resoluciones, la reunión tiene relevancia política y administrativa porque abre una etapa de diálogo entre dos actores centrales del gobierno departamental: el Ejecutivo comunal, responsable de la gestión de los servicios y de la conducción presupuestal, y ADEOM, que representa a los funcionarios municipales.

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Para la Intendencia, el vínculo con el sindicato será un componente clave de la gobernabilidad interna. La administración necesita sostener el funcionamiento de las áreas operativas, ordenar prioridades de gestión y encauzar los planteos laborales dentro de los márgenes administrativos y presupuestales disponibles.

Para ADEOM, el primer intercambio formal con el intendente representa el inicio de una agenda sindical que deberá definir prioridades, mecanismos de negociación y formas de relacionamiento con el Ejecutivo. La presencia de la presidenta electa y de la secretaria general señala, además, una transición hacia una nueva conducción que buscará instalar sus planteos ante el gobierno departamental.

El dato político de la reunión está en su oportunidad: se produce antes de que existan definiciones públicas sobre temas concretos, por lo que funciona como una señal inicial de reconocimiento institucional entre las partes. En ese marco, el desafío será transformar el contacto protocolar en una línea de trabajo estable, con canales de diálogo que permitan procesar diferencias sin afectar la prestación de los servicios municipales.

La información divulgada hasta el momento no consigna reclamos específicos, acuerdos alcanzados ni una próxima instancia de reunión.