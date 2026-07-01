La Intendencia de Colonia, la Asociación Turística del Departamento y el Ministerio de Turismo participaron de la presentación de la nueva puesta en marcha del Observatorio Turístico Departamental, una herramienta destinada a reunir y analizar información sobre la actividad turística, las empresas del sector, el empleo y las tendencias de los visitantes.

El acto contó con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez; el presidente de la Asociación Turística del Departamento de Colonia, Andrés Castellano; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el director nacional de Turismo, Cristian Pos; y el director de Turismo de la Intendencia, Martín Álvarez. También participaron autoridades departamentales y nacionales, ediles, empresarios del sector y medios de comunicación.

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Durante la presentación, Castellano señaló que Colonia es el tercer destino turístico del país, detrás de Montevideo y Punta del Este, y destacó su papel como una de las principales puertas de entrada de turistas a Uruguay.

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El presidente de la Asociación Turística sostuvo que el Observatorio permitirá contar con datos vinculados al ecosistema de empresas y emprendimientos turísticos del departamento. Según indicó, el sector genera el 10,4% de los ingresos y representa el 10% de los empleos en Colonia.

Castellano explicó además que la Asociación Turística reúne a 14 colectivos de todo el departamento y remarcó el impacto de la actividad en pequeñas y medianas empresas, tanto en zonas urbanas como rurales y costeras.

En ese sentido, afirmó que el Observatorio permitirá analizar con mayor precisión la evolución del sector y aportar información para la toma de decisiones. Recordó que el programa comenzó junto a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), con el objetivo de generar insumos para mejorar la planificación turística.

Por su parte, el ministro Pablo Menoni destacó la importancia de desarrollar herramientas de gestión profesional para el turismo. Señaló que la planificación de los recursos públicos debe apoyarse en evidencia, metodología y evaluación de resultados.

Menoni sostuvo que el Observatorio representa un salto de calidad, al permitir un trabajo más proactivo en el conocimiento de tendencias y preferencias de los visitantes. También valoró la trayectoria de la Asociación Turística de Colonia y el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El director de Turismo de la Intendencia, Martín Álvarez, agradeció la presencia del ministro y de su equipo, y resaltó la importancia que el Ministerio de Turismo asigna al departamento de Colonia.

Álvarez afirmó que el Observatorio será un insumo relevante para medir las acciones que se llevan adelante y mejorar la eficiencia de las políticas aplicadas. También señaló que el departamento mantiene una disposición abierta para continuar trabajando de forma articulada con el Ministerio de Turismo.