Un hombre que se había fugado el domingo de la cárcel de Piedra de los Indios, en Colonia, fue detenido este martes de noche tras atrincherarse con una menor de edad en una vivienda del barrio Los Nogales, en la ciudad de Colonia.

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El operativo policial incluyó la participación de fuerzas especiales, que trabajaron en la negociación con el fugado. La detención se concretó sobre las 23:00, luego de varias horas de tensión en la zona.

La menor de edad, que permaneció como rehén durante el episodio, fue trasladada al hospital local, donde recibió asistencia médica.

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El detenido se encontraba prófugo desde el domingo, cuando escapó del establecimiento penitenciario. Tras su arresto, quedó a disposición de la Justicia.

La cárcel de Piedra de los Indios registra antecedentes recientes de fugas. En enero de este año, el Ministerio del Interior informó la evasión de un interno durante disturbios en la Unidad N.º 14, que fue recapturado poco después en ruta 21. Medios locales también consignaron otros episodios ocurridos durante 2026, entre ellos la fuga de un recluso de 71 años en marzo y otra evasión registrada en mayo, con posterior recaptura en ruta 1.