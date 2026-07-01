La discusión sobre las vacaciones de invierno en Colonia no debería empezar por la palabra “ausencia”. Lo que hoy muestran los datos disponibles no es, estrictamente, una ciudad sin turistas, sino una hotelería con reservas bajas.

La diferencia no es menor. Un visitante puede llegar por el día, recorrer el Barrio Histórico, almorzar, caminar la rambla, tomar fotografías y volver sin dejar una noche de alojamiento. Para la estadística hotelera, ese turista no existe. Para la ciudad, existe a medias: consume algo, ocupa el espacio público, confirma el atractivo del destino, pero no genera el mismo impacto que quien duerme, cena, contrata un paseo, entra a un espectáculo o extiende su estadía.

Ahí aparece el punto central del análisis: Colonia no parece estar perdiendo solamente visitantes; puede estar perdiendo permanencia.

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El ministro Pablo Menoni señaló factores atendibles: el Mundial, la diferencia de precios con Argentina y la falta de coincidencia entre las vacaciones de Uruguay, Argentina y Brasil. Todos inciden. Colonia depende mucho de escapadas cortas, del público argentino y del turismo familiar de cercanía. Cuando esos calendarios no se alinean y cuando la comparación de precios no favorece a Uruguay, el destino lo siente.

Pero quedarse solo en esa explicación sería recorrer el camino más corto.

El dato más sensible es que Colonia, por su propia fortaleza, corre el riesgo de ser percibida como una visita breve. Es cercana, caminable, conocida y accesible. Eso la vuelve atractiva, pero también puede limitarla si el turista entiende que alcanza con unas horas para “hacer Colonia”.

En verano, esa lógica puede disimularse mejor. En invierno, queda más expuesta. La familia que viaja en vacaciones de julio necesita una propuesta más precisa: qué hacer si llueve, qué actividad hay para niños, qué pasa después de las 18:00, qué circuito justifica una segunda noche, qué ofrece la Plaza de Toros más allá de la visita, qué opciones hay fuera del casco histórico y cómo se arma una experiencia de fin de semana.

Ese es el salto que Colonia todavía debe terminar de dar: pasar de tener atractivos a ordenar un producto turístico de invierno.

No alcanza con una agenda de actividades dispersas si esa agenda no se convierte en una razón de viaje. El turista no compra una grilla institucional; compra una experiencia posible. Necesita entender rápido qué puede hacer, cuánto le cuesta, cómo se mueve, dónde reserva y por qué vale la pena quedarse.

La observación de los operadores sobre la falta de infraestructura y propuestas familiares apunta en esa dirección. Infraestructura no es solo obra pública. En turismo también significa horarios coordinados, señalización, baños, transporte, actividades bajo techo, comunicación clara, paquetes entre hoteles y operadores, programación nocturna y propuestas pensadas para distintos públicos.

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La baja reserva anticipada agrega otro dato de época. Cada vez más viajeros deciden sobre la fecha. Esperan el clima, comparan precios, revisan promociones y definen tarde. Eso puede mejorar la ocupación de un fin de semana, pero complica la planificación del sector. Un hotel, un restaurante o un espectáculo no pueden trabajar con la misma previsibilidad si el público confirma a último momento.

Por eso el Observatorio Turístico de Colonia llega en un momento clave. El departamento necesita dejar de discutir solo con impresiones generales. La pregunta ya no puede ser únicamente cuántas reservas hay, sino cuántos visitantes llegan, cuántos duermen, cuánto gastan, de dónde vienen, qué buscan, qué no encuentran y por qué eligen quedarse una noche o volver el mismo día.

El Mundial pasará. El calendario regional cambiará. La relación de precios con Argentina volverá a moverse. Lo que permanecerá es la necesidad de saber si Colonia está logrando transformar su enorme capital turístico en estadías reales.

Porque el dato que importa no es solo cuánta gente viene. Es cuánta encuentra motivos suficientes para quedarse.