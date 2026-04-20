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Carmelo volvió a quedar en estado de alerta este lunes tras la detección de una nueva amenaza de tiroteo, esta vez en la UTU de la ciudad, en un episodio que profundiza la preocupación de autoridades, familias y estudiantes ante la reiteración de hechos dirigidos contra instituciones educativas.

De acuerdo con fuentes policiales, a las 13.00 de este lunes personal policial se encontraba preservando el lugar, mientras se aguardaba la intervención de Policía Científica para relevar la escena y avanzar en la investigación. La amenaza descubierta en el centro educativo advertía que los hechos se concretarían mañana, martes 21.

El caso añade un nuevo foco de inquietud en Carmelo, donde ya son dos las instituciones educativas involucradas en episodios de estas características. La reiteración de amenazas dirigidas al ámbito escolar encendió una señal de alarma y llevó a una rápida actuación de las autoridades, que buscan establecer el origen del mensaje y determinar su credibilidad.

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Por el momento, la información disponible indica que la investigación se encuentra en una etapa inicial. Fuentes del caso señalaron que la prioridad es preservar evidencias, documentar el contenido de la amenaza y reconstruir las circunstancias en que fue detectada, con apoyo de personal especializado.

La intervención de Policía Científica apunta, precisamente, a relevar posibles rastros y elementos que permitan identificar a los responsables. En paralelo, el hecho vuelve a poner sobre la mesa la sensibilidad de cualquier amenaza vinculada a centros de enseñanza, por el impacto inmediato que genera en la comunidad educativa y en la seguridad pública.

Mientras avanzan las actuaciones, el episodio mantiene a Carmelo pendiente de la evolución del caso, en una jornada marcada por la preocupación y por el refuerzo de las medidas de prevención en torno al centro afectado.