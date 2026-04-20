La Fiscalía de Carmelo tomó conocimiento del asunto el viernes y, en esta etapa, aguarda el resultado de la investigación administrativa dispuesta por el liceo para avanzar sobre nuevos elementos del caso.

Ese es, por ahora, el punto central del expediente. Más allá de la identificación realizada por la institución, la sede fiscal está a la espera de lo que determine el procedimiento interno del centro educativo, una actuación que puede aportar detalles relevantes sobre cómo surgió el episodio y qué derivaciones puede tener.

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El caso se tramita en la órbita de Familia Especializada por tratarse de una adolescente, por lo que las actuaciones se manejan con reserva. Hasta el momento, no trascendieron públicamente más detalles sobre eventuales medidas ni sobre el contenido de las actuaciones judiciales.

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La situación volvió a generar inquietud en la comunidad educativa de Carmelo, en un contexto marcado por amenazas recientes en centros de enseñanza de la ciudad. En ese escenario, la información que maneja Fiscalía de Carmelo introduce un elemento concreto en una investigación que sigue abierta y que todavía depende de nuevas actuaciones para su esclarecimiento.