La Dirección Departamental de Salud de Colonia comenzará el miércoles 22 de abril en Carmelo una serie de instancias participativas para relevar la situación de la salud mental en el departamento, en el marco de la elaboración del diagnóstico previo al Plan Departamental de Salud Mental.

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Según informó el organismo, el proceso apunta a recoger necesidades, percepciones y propuestas de la población a través de espacios de encuentro abiertos a quienes residen en el territorio.

La primera actividad se realizará de 17:30 a 19:30 en el Municipio de Carmelo y estará dirigida a toda la comunidad.

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De acuerdo con el comunicado, la información recabada servirá como insumo para construir una visión departamental sobre la salud mental y orientar futuras acciones vinculadas al bienestar colectivo.

La convocatoria fue comunicada por la directora departamental de Salud de Colonia, Silvia Berardo.