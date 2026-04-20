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Las ventas de los comercios uruguayos crecieron 2,6% en marzo frente al mismo mes del año pasado, en un mes que marcó una recuperación tras la baja registrada en febrero. La facturación, en tanto, aumentó 3,8%, según la última edición del Radar Scanntech.

El repunte también se reflejó en el balance del primer trimestre. Entre enero y marzo de 2026, las ventas acumularon una suba de 0,9% respecto al mismo período del año anterior, mientras que la facturación total avanzó 3,5%.

A nivel territorial, Montevideo registró un crecimiento interanual del consumo de 1%. Salto y Paysandú se ubicaron entre las zonas de mejor desempeño, con una expansión de 4%, seguidas por Maldonado, con 3%. En sentido contrario, la región integrada por Durazno, Flores y Tacuarembó mostró una caída de 1%.

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Por categorías, todas las familias de productos cerraron el trimestre con números positivos. Alimentos aumentó 1,6%; Bebidas, 0,2%; Cuidado Personal, 0,6%; y Limpieza, 1,8%.

Dentro de Alimentos se destacaron los productos de copetín, las golosinas y los aderezos, mientras que los congelados fueron el rubro más afectado. En Bebidas crecieron las opciones sin alcohol y retrocedieron las alcohólicas. También hubo mejoras en artículos de cuidado para bebés, cuidado oral y limpieza del hogar.

El informe se elaboró con datos de más de 7.000 puntos de venta y el análisis de cerca de 30 millones de tickets mensuales en todo el país.