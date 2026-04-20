Montes del Plata presentó en Algorta un proyecto de integración productiva orientado a pequeños productores ganaderos, con el objetivo de facilitar el acceso a la tierra, promover el trabajo asociativo y fortalecer el desarrollo rural en la zona.

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La iniciativa se desarrolla junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de Río Negro y el Centro Cooperativista Uruguayo. El programa apunta especialmente a productores familiares, con prioridad para mujeres y jóvenes.

El proyecto comenzó con un llamado realizado en octubre de 2024 para productores de Algorta y localidades cercanas. Se postularon 31 personas y, tras la evaluación de un comité interinstitucional, fueron seleccionados nueve productores, de los cuales siete continúan actualmente en la propuesta.

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Según se informó, los participantes accedieron al uso de un predio de Montes del Plata en Santo Tomás, donde desarrollan su producción ganadera con apoyo técnico, capacitaciones y seguimiento durante tres años.

Entre quienes siguen en el programa hay tres mujeres y cuatro personas menores de 35 años, procedentes de Algorta, Paso de la Cruz, Menafra y Guichón.

La empresa señaló que esta experiencia busca generar oportunidades para que las familias rurales permanezcan en su territorio y fortalezcan su actividad productiva.